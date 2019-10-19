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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan ARTAN/İSTANBUL- (DHA) 
19.10.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

THY, İtalya pazarında rekora uçacak

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THY, İtalya pazarında rekora uçacak

TÜRK Hava Yolları, 60 yıl önce Roma uçuşları ile başladığı İtalya pazarında bu yıl rekor yolcu ile kapatmayı hedefliyor.İtalya hatlarında geçtiğimiz yıl 1 milyon 600 bin yolcu taşıyan THY, yoğun yolcu talepleri ve rezervasyonları kapsamında yüzde 6 artışla 1 milyon 700 bin yolcu ile bu yılı kapatarak rekor kırmayı öngörüyor.

Türk Hava Yolları, İtalya’da ülkenin kuzeyinden güneyine kadar 7 destinasyonda haftada 141 uçuş gerçekleştiriyor. THY, İtalya pazarında yeni hatlar ve sefer noktalarının artması için de çalışmalar yapıyor.THY, İtalya hatlarında en önemli uçuş noktası ise 60 yıl önce uçuşlara başladığı başkent Roma’ya olan uçuş...THY, sadece Roma hattında İstanbul Havalimanı’ndan 4 sefer, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 1 sefer ve haftada 2 sefer de Ankara Esenboğa Havalimanı olmak üzere haftada 37 sefer düzenliyor.İtalya pazarında yolcu sayısını artırmak için bu yıl İtalya müdürlükleri ve turizm müşavirliği koordinasyonunda bin İtalya acenta temsilcisini de İstanbul’a gönderen THY, bu yıl rekor yolcu sayısı ile kapatmayı öngörüyor. Geçtiğimiz yıl İtalya pazarında toplam 1 milyon 600 bin yolcu taşıyan THY gelen yoğun talepler ve rezervasyonlar kapsamında yıl sonunu 1 milyon 700 bin yolcu ile kapatmayı planlıyor. THY şu an Roma dışında İtalya’da Milano, Venedik, Napoli, Bari, Bologna, Katanya’ya da uçuyor.Yaz sezonunda da Pisa’ya seferler düzenliyor.

İTALYA PAZARINDA TRANSİT YOLCUSU DA ÇOK

Türk Hava Yolları bu yılın 9 ayında toplam 18 milyon 239 bin transit yolcu taşırken, İtalya pazarında da önemli sayıda transit yolcuya ulaştı. Dünyanın birçok noktasından İstanbul Havalimanı aktarmalı İtalya’ya yolcu taşıyan THY’nin birçok uçuşunda İtalya’ya giden bağlantılı yolcu yer alıyor. Özellikle THY, Japonya, Güney Kore ve Singapur gibi Uzakdoğu ülkelerinden Roma’ya çok sayıda yolcuyu İstanbul aktarmalı taşıyor.İtalya hatlarında seyahat eden yolcular aktarmalı geldikleri İstanbul’da havalimanında beklemek yerine günübirlik kenti de geziyor. Özellikle Roma’da yaşayan İtalyanların İstanbul’a ilgi gösterdiği belirtildi.

İTALYA’DAN GELEN TURİST SAYISI DA ARTTI

Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’ye gelen Avrupalı turist sayısında İtalyan vatandaşlarındaki artış dikkat çekti. Bu yılın 8 ayında yüzde 37.21 artışla 255 bin İtalya vatandaşı Türkiye’ye geldi. İstanbul’a gelen İtalyan turist sayısı ise yüzde 31 artışla 185 bine yükseldi.

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