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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
14.04.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

THY, İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon yolcuya ulaşıyor

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THY, İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon yolcuya ulaşıyor

Türk Hava Yolları tarihi taşınma sonrası bugün ile beraber 1 milyon yolcuyu geçecek.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, büyük göç sonrası yeni merkezleri olan İstanbul Havalimanı'nda ağırladıkları yolcu sayısını açıkladı. Ekşi'nin verdiği bilgiye göre THY bugün ile beraber İstanbul Havalimanı’nda 1 milyon yolcuyu aşacak.

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası ilk uçuşu yaptığı 6 Nisan saat 14:00'dan bugün de dahil yeni evinde toplam 1 milyondan fazla yolcu ağırlayacak. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda 1 Milyona doğru. Büyük taşınmanın yapıldığı Cumartesi gününden itibaren THY olarak iniş-kalkış 4 bin 862 seferde toplam 841 bin 915 yolcu taşıdık. Bugünkü yolcularımız ile 1 milyonu aşacağız. Güzel gidiyor; daha da güzel olacak" açıklamasını yaptı. 

AVRUPALI TURİSTİN TÜRKİYE'YE İLGİSİ THY YOLCU SAYISINA DA YANSIDI

Bu arada Avrupalı turistlerin Türkiye'ye ilgisinde artışın devam etmesi Türk Hava Yollarına da olumlu yansıması oldu.Avrupa'dan gelen turist sayısı ilk 2 ayda yüzde 17.3 artarak 1.2 milyona yükseldi. Avrupalıların toplam turist içindeki payının yüzde 37'yi geçmesi THY'nin bu pazarda önemli bir yolcu potansiyeline ulaşmasına yol açtı. Avrupa pazarında 2018 yılı toplamında bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artışla 22 milyon 707 bin yolcu taşıyan THY bu pazarda önemli yolcu talebi almaya devam ediyor.

3 AYDA TAŞIDIĞI YOLCU SAYISI 5 MİLYONA YAKLAŞTI

43 ülkede 114 şehre uçtuğu Avrupa'da THY, bu yılın Ocak-Mart döneminde bu hatlarda yüzde 5,2 artışla 4 milyon 949 bin 822 bin yolcu taşıdı.Avrupa pazarında yolcu doluluk oranları ise yüzde 75,1 oldu.THY aralarında Fransa'nın Nantes, Finlandiya'dan Rovaniemi ve İspanya'dan La Coruna'nın da olduğu 7 kente daha uçacak. Türk Hava Yolları 335 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 258 uluslararası, 49 yurtiçi olmak üzere 307 nokta ile dünyanın en çok ülkesi ve uluslararası destinasyonuna uçan havayolu şirketi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.04.2019)
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