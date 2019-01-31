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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
31.01.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

THY İsrailli turistte 1 milyon 86 bin yolcu ile rekor kırdı

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THY İsrailli turistte 1 milyon 86 bin yolcu ile rekor kırdı

Türkiye’ye geçen yıl gelen İsrailli turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 16.6 artışla 443 bine yükselirken, Türk Hava Yolları ise bu pazarda transit yolcudan büyük pay alarak taşıdığı 1 milyon 86 bin yolcu ile rekor kırdı. 

Türkiye’ye gelen İsrailli turist sayısındaki artış devam ediyor. İsrailli turist sayısı 2016 yılında 294 bin, 2017 yılında 380 bin, 2018 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 16.64 artışla 443 bine çıktı. Türk Hava Yolları da İsrail pazarında, 2018 yılında da taşıdığı 1 milyon 86 bin yolcu ile, en çok yolcu taşıyan bir numaralı yabancı havayolu şirketi olmaya devam etti. THY İsrail pazarında özellikle transit yolculardan önemli pay aldı.

PEGASUS HAVAYOLLARI 574 BİN YOLCU TAŞIDI

Pegasus Havayolları da İsrail pazarında yolcu sayısını artırarak 574 bin yolcuya yükseltti. İsrail’in en çok yolcu trafiğinin olduğu ülke de transitler de dahil Türkiye oldu. 2 milyon 113 bin yolcu trafiği ile Türkiye birinci sırada, ABD 1 milyon 665 bin yolcu ile ikinci ve Almanya 1 milyon 431 bin yolcu ile üçüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK YOLCU TRAFİĞİ ATATÜRK HAVALİMANI İLE OLDU

İsrail’in Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı ile en çok yolcu trafiğinin olduğu havalimanı ise 1 milyon 71 bin yolcu ile İstanbul Atatürk Havalimanı olurken, bu havalimanını Antalya 490 bin yolcuyla, Sabiha Gökçen Havalimanı da 467 bin yolcuyla izledi.

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