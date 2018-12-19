THY İsrail’de ilk kez 11 ayda bir milyonu geçti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
DHA
19.12.2018 - 18:02, Son Güncelleme:

THY İsrail’de ilk kez 11 ayda bir milyonu geçti

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THY İsrail’de ilk kez 11 ayda bir milyonu geçti

Türk Hava Yolları (THY) İsrail pazarında 11 ayda ilk kez bir milyon yolcuyu geçti. Taşıdığı yolcu sayısıyla İsrail’de "birinci yabancı havayolu şirketi" unvanına sahip olan THY ile Ocak-Kasım döneminde İsrail pazarında 1 milyon 3 bin yolcu uçtu. Pegasus Havayolları ise İsrail pazarında 542 bin 323 yolcu taşıdı.

Atatürk Havalimanı ilk sırada yer aldı

İsrail ile Türkiye arasındaki uçuşlarda ise 11 ayda yolcu trafiği transit geçişler de dahil, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.94 artarak 1 milyon 968 bin 740’e yükseldi. Tel Aviv Ben Gurion ile dünya genelindeki havalimanları olarak yolcu trafikleri sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı 986 bin 833 bin yolcu ile ilk sırada yer aldı. Atatürk Havalimanı dışında, Türkiye’deki havalimanlarından listeye 467 bin 925 yolcu ile Antalya, 432 bin yolcu ile İstanbul Sabiha Gökçen, 47 bin 274 yolcu ile Dalaman Havalimanı girdi.

 

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