THY ile Ukrayna'ya gidenlerin sayısı yüzde 28 arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY ile Ukrayna'ya gidenlerin sayısı yüzde 28 arttı
GeriEkonomi THY ile Ukrayna'ya gidenlerin sayısı yüzde 28 arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
13.02.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

THY ile Ukrayna'ya gidenlerin sayısı yüzde 28 arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY ile Ukrayna'ya gidenlerin sayısı yüzde 28 arttı

Türk Hava Yolları'nı kullanarak Ukrayna'ya gidenlerin sayısında artış meydana gelmesi nedeniyle sefer sayıları artırılıyor.

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna’ya sefer sayısını artırmaya devam ediyor. 

THY Kiev Müdürü Dinçer Sayıcı, Kiev’de düzenlediği basın toplantısında THY’nin Ukrayna’daki 2018 yılı istatistiklerini ve 2019 yılı planlarını açıkladı.

DHA’nın sorularını yanıtlayan Sayıcı, THY’nin Ukrayna’dan Türkiye’ye kargo uçuşları da dahil olmak üzere haftada 82 uçuş düzenlediğini söyledi. THY’nin Ukrayna’da en fazla şehre uçan yabancı hava yolu şirketi konumunda olduğunun altını çizen Sayıcı, "Ukrayna’da geniş gövde uçakla sefer icra eden tek yabancı hava yolu konumundayız. Bununla gurur duyuyoruz. İnşallah bu tür başarılara 2019 yılında da devam ederiz" dedi.

BODRUM-KİEV SEFERLERİ BAŞLIYOR

THY’nin 6 Nisan 2019 tarihinde Kiev-Bodrum hattında direkt seferlere başlayacağını belirten Sayıcı, "Direkt seferlerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL- KİEV SEFERLERİ ARTIYOR

THY’nin 2018 yılında Ukrayna’nın Lviv kentine haftalık sefer sayısını 10’a, Odesa’ya ise 21’e yükselttiği bilgisini veren Sayıcı, 15 Şubat tarihinden itibaren İstanbul-Kiev hattında üç yeni sefere başlanacağını ve sefer sayısının 24’e yükseleceğini söyledi. 

YOLCU SAYISI YÜZDE 28 ARTTI

THY’nin Ukrayna-Türkiye hattında taşıdığı yolcu sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 800 bin kişiye yükseldi. THY’nin geçen sene Ukrayna’dan transit yolcu sayısı 2017’ye göre yüzde 25, Kiev’den transit yolcu sayısı yüzde 14 arttı. THY ile seyahat eden Ukraynalı transit yolcular 2018 yılında en fazla Uzak Doğu, Asya ve ABD destinasyonlarına seyahat etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor