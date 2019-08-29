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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.08.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

THY ile Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması genişletildi

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THY ile Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması genişletildi

Türk Hava Yolları (THY) ile Umman'ın ulusal hava yolu şirketi Oman Air arasında var olan çift taraflı ve serbest satış esasına dayalı kod paylaşımı anlaşması, İstanbul ve Maskat ötesindeki seyahat noktalarını kapsayacak şekilde genişletildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kod paylaşımı anlaşmasının genişletilmesi çerçevesinde THY, Oman Air'in icra ettiği Maskat-Dubai tarifeli seferlerinde kendi uçuş kodunu kullanabilecek. Buna mukabil, Oman Air de Türk Hava Yollarının geniş uçuş ağından faydalanarak, milli hava yolunun Cenevre'ye düzenlediği tarifeli seferlerde kendi uçuş kodunu kullanarak satış yapabilecek.

THY ve Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması, 2013 yılının aralık ayında imzalanırken Oman Air'in 1 Haziran 2018 itibarıyla Maskat-İstanbul güzergahında seferlerine başlamasıyla birlikte karşılıklı hale getirildi. 2019 yılının şubat ayında ise Oman Air'ın Salalah ve THY'nin de Roma ile Kopenhag seferleri kapsamında taraflar arasındaki anlaşma genişletildi.

Bugün, mevcut kod paylaşımı anlaşmasının genişletilmesi sayesinde her iki taşıyıcı tarafından düzenlenen uçuşlarla yolcular, İstanbul ve Maskat ötesinde daha fazla seyahat imkanına sahip olabilecek. Böylelikle hem bayrak taşıyıcı hava yolu şirketlerinin, hem de ülkelerinin ticari ortaklığı artacak.

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