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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.06.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

THY ile LOT arasında anlaşma

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THY ile LOT arasında anlaşma

THY, Polonya'nın hava yolu şirketi LOT Hava Yolları ile mevcut kod paylaşım anlaşmasını genişleterek karşılıklı yeni hatları ekledi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, milli hava yolu şirketi, Polonya'nın en büyük hava yolu şirketi ve bayrak taşıyıcısı LOT Hava Yolları ile karşılıklı yeni hatların eklenmesi suretiyle aralarındaki mevcut kod paylaşım anlaşmasının genişletildiğini duyurdu. 

Anlaşma ile THY ve LOT, mevcut İstanbul-Varşova v.v. hattına ilaveten bazı uçuşlarda karşılıklı olarak bir diğerinin seferine kendi uçuş kodunu koyabilecek. 

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi; dünyadaki en çok ülkeye uçan hava yolu olarak LOT ile mevcut bulunan kod paylaşımı anlaşmasına yeni destinasyonlar
eklemekten memnuniyet duyduklarını, karşılıklı olarak LOT ile uzun süredir faydalı ve yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını belirtti. 

Ekşi, bu gelişmenin iyi olan ilişkileri daha da geliştireceğine ve bir üst seviyeye taşıyacağına inandıklarına dikkati çekerek, "Anlaşmanın hayata geçirilmesi sonrası düzenlenecek ortak uçuşlarla yolcularımız, Polonya, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’da daha fazla uçuş alternatifinden faydalanabilecek ve uçuş konforlarını önemli ölçüde artırabilecekler. Bu vesileyle, Milczarski'ye, ekibine ve kıymetli çalışma arkadaşlarıma bu anlaşmanın hayata geçirilmesi yönünde sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Şüphesiz bu anlaşma, ülkelerimizin ticari ve turizm bağlarını daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı. 
LOT Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Rafal Milczarski ise THY ile genişletilmiş kod paylaşımı anlaşmasının imzalanmasından çok memnun olduklarını, bununla birlikte anlaşmanın karşılıklı iş birliğini daha da güçlendireceğine inandıklarını bildirdi. 

Milczarski, Orta ve Doğu Avrupa'nın en dinamik gelişim gösteren taşıyıcılarından biri olduklarını belirterek, şunları kaydetti: 

"Son yıllarda, alanımızda güçlü bir performans ve istikrarlı bir büyüme kaydettik. Türk Hava Yolları ile gelişen iş birliğimiz, LOT Hava Yolları’nın uçuş ağının genişlemesi ve yolcularımıza birçok cazip uçuş noktası sunmanın yanı sıra, anlaşmada yer alan İstanbul ötesindeki Ankara, Kahire ve Amman gibi sektörlerde de bağlantı ve uçuş deneyimini artıracak. Anlaşmamızın resmiyet kazanmasında emeği büyük olan Ekşi ve ekibine bu vesileyle teşekkür ediyor, genişletilmiş iş birliğimizin her iki taraf için de kazançlı olmasını diliyorum." 

İSTANBUL'U VARŞOVA'NIN ÖTESİNE BAĞLAYACAK

Ortak uçuşlar, Türkiye'nin en büyük şehri ve aynı zamanda dünyanın önemli uçuş merkezlerinden biri olan İstanbul'u, Varşova ve ötesine bağlayarak, yolculara hızlı ve kolay bağlantılar sağlamakla birlikte İstanbul üzerinden yurt içi ve dışı noktalara da ulaşma imkanı sunacak. Her iki taşıyıcının tarife yapısına ve anlaşmaya uygun biçimde, tüm yolcuların kendi bağlantı noktalarında kesintisiz biçimde faydalanmalarını sağlayacak. 

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