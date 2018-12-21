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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.12.2018 - 17:40, Son Güncelleme:

THY ile IndiGo'dan anlaşma

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THY ile IndiGo'dan anlaşma

Kod paylaşımı anlaşması yapan iki hava yolu şirketi, Türkiye ile Hindistan arasında ve ötesindeki hatlarda seyahat edecek yolculara esnek seyahat imkanı sağlayacak.

Türk Hava Yolları (THY), Hint havayolu şirketi IndiGo ile kod paylaşımı anlaşmasına imza attı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu, Hindistan’ın en büyük iç hat taşıyıcısı olan IndiGo ile anlaşma yaptı.

THY ile IndiGo’nun gerekli tüm yönetim ve mevzuat onaylarının alınması akabinde etkinlik kazanacak ortak uçuş ve karşılıklı iş birliği anlaşması sayesinde her iki hava yolu, Türkiye ile Hindistan arasında ve ötesindeki hatlarda seyahat edecek yolculara çok daha esnek seyahat imkanı sağlayacak.
İş birliğiyle THY, Hindistan iç hatlarında IndiGo tarafından sefer icra edilen noktalara bilet satışı yapabilecek. IndiGo da, THY'nin kapsamlı uçuş ağı üzerinden, sefer düzenlemediği birçok Avrupa noktasına ulaşabilecek.

Uluslararası genişleme stratejisinin bir parçası olarak imzaladığı ilk kod paylaşımı anlaşması sayesinde IndiGo, THY'nin icra ettiği İstanbul ötesindeki 20 sefere kendi "6E" kodunu ekleyerek, bilet satışı yapabilecek. THY de IndiGo’nun Hindistan iç hatlarında gerçekleştirdiği seferlerde kendi "TK" kodu ile bilet satışı imkanına kavuşacak.

Anlaşma ile kod paylaşımlı ortak seferlerde seyahat eden yolcular, nihai varış noktalarına kadar check-in yapabilecek ve daha kesintisiz bağlantı olanaklarına sahip olabilecek.

Açıklamada görüşleri yer alan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, transfer merkezi İstanbul’a sefer düzenlemeye başlayan her hava yolu şirketini evde karşılıyor ve ağırlıyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ekşi, "IndiGo ile bu iş birliğimizin, Hindistan çıkışlı ve varışlı yolcularımıza sağlayacağı imkanlar çerçevesinde büyük bir fırsat oluşturacağına inanmakla birlikte; önümüzdeki süreçte daha da geliştirmeyi planladığımız ortak çalışmalar ekseninde önemli bir paya sahip olacağı kanaatindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

IndiGo Genel Müdürü Rahul Bhatia ise ilk kod paylaşımı anlaşmasını yapmaktan büyük bir heyecan duyduklarını kaydederek, "Bu stratejik ortaklık, İstanbul’a gerçekleştirmeyi planladığımız doğrudan seferleri desteklemesinin yanı sıra, yolcularımıza sunduğumuz seyahat seçeneklerini, Türk Hava Yolları’nın kapsamlı uçuş ağı ile İstanbul ötesi noktaları da kapsayacak şekilde genişletecektir." ifadelerini kullandı.

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