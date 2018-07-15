THY ile global uçuşa geçti

ARAÇ kiralama sektöründe 95 ülkede 2 milyon araç ile faaliyet gösteren ABD’li Enterprise, Türkiye’de 5 yılda 3 kat büyüyecek. Sadece 2018’de Türkiye’de 1 milyar TL yatırım yapacaklarını açıklayan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Şu anda Türkiye’de 10 bine yakın araç ile hizmet veriyoruz. Bu rakamı 5 yılda 3 kat artırarak 30 bine çıkaracağız” dedi. Enterprise Global Yönetim Kurulu Başkanı Andrew Taylor ise ABD’de 1, Avrupa’da ise 2’nci sırada olan Enterprise için Türkiye pazarının çok önemli olduğunu vurguladı. Taylor, “Türkiye’yi çok önemli ve çekici bir pazar olarak görüyoruz. THY ile yürüttüğümüz işbirliği de bunu destekliyor. Burada olmaktan ve THY ile ortaklığımızdan dolayı çok memnunuz. Türkiye pazarı da global büyümenin devamını sağlayan, önemli bir pazar” diye konuştu.

CİRO HEDEFİ 3.5 MİLYAR

Enterprise’nin Türkiye’deki ilk faaliyetlerine 2014’te başladığını hatırlatan Özarslan Tangün, şöyle konuştu: “Gürbaşlar’ın Türkiye’deki gücü ve kredibilitesi Enterprise markası ile birleşince çok güçlü bir formül oraya çıktı. 2014’ten 2017’ye kadar olan dönemde yaklaşık dört kat büyüdük. Türkiye’deki günlük araç kiralama sektörü yaklaşık 50 bin araçlık bir parka sahip. Enterprise ise yalnızca Miami’de tek bir havalimanında 25 bin araç ile hizmet veriyor. Bu açıdan bakıldığında da Türkiye’deki potansiyelin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Sektör yılda yaklaşık yüzde 10-15 büyüyor. Önümüzdeki dönemlerde bunun artmasını bekliyoruz. Biz ise sektörün çok üzerinde büyüyoruz. Bu yıl yüzde 40-50’lik büyüme bekliyoruz. 2017 yılını 500 milyon TL ciro ile kapattık. Filomuzdaki araç sayısı ise 10 bin adete yaklaştı. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde filomuzu 30 bin araca çıkarmayı, ciromuzu da 3.5 milyar TL’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu sene yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırım yapacağız. Araç filomuzu büyütürken yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Otomotiv sektöründe de kiralamanın önemi artıyor.”

SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇIK

Enterprise Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, “Enterprise ile işbirliğimiz öncesinde bizim 300-400 aracımız vardı ve Enterprise’ın büyüklüğünü gördüğümde şaşırmıştım. Andrew ile ilk tanıştığımızda Enterprise’ın 1.3 milyon adet aracı vardı. Kendi hikayeme benzer bir hikayesi var. Andrew’in babası da emekli olunca bu işe ilk olarak 7 araç ile başlamış. Bugün Enterprise’ın 2 milyon adet aracı var. Enterprise ile işbirliği için bizimle birlikte başvuran çok daha güçlü şirketler vardı. Ancak Enterprise’ın geçmişi ile bizim geçmişimizin benzerliği bizim işi almamızı sağladı. Önce 500 adet araçla işe başladık, bugün geldiğimiz noktada 10 bine yakın aracımızla hizmet vermekteyiz. Araç kiralama sektörünün Türkiye’de önü açık” dedi.

AYCI: KÜRESEL ÇAPTA ANLAŞTIK

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şöyle konuştu: “Enterprise’in yarışta gösterdikleri mücadeleden ve bu işi almalarından dolayı çok memnunuz. Geçtiğimiz yıl başladığımız ve küresel çapta ilerlediğimiz anlaşma THY’nin menfaati açısından da yolcularımıza sunacağımız hizmet kalitesi açısından da çok önemli bir işbirliği olmuştur. Şu an çok iyi bir yaz sezonu geçiriyoruz. İlk yarı muhteşem geçti. Bu rakamlar bilançomuz için de ipucu veriyor. Bilet fiyatlarını artırma konusu havayollarının elinde olan bir şey değil. Bu işin en temelinde yatan şey yakıt fiyatları ve tüm maliyetlerin büyük oranda dövize endeksli olması. Yoksa havayolu şirketleri zam yapmak istemezler. Bodrum gibi talebin fazla olduğu yerlere yapabileceğimiz ne varsa yapıyoruz. Uçaklarımızı koşturuyoruz, koşturmadığımız uçağımız yok. Son olarak Bodrum-Londra direkt uçuşumuz da başladı.”

3 MARKA İLE HİZMET VERİLİYOR

THY ile yapılan işbirliğinin detaylarını anlatan Özarslan Tangün, “THY ile 3 senelik münhasır bir anlaşma yaptık ve işbirliğinin 1. yılını tamamladık. Anlaşma kapsamında THY’nin bütün kanallarından Enterprise’ın 3 markası Enterprise, Alamo ve National’ın araç kiralama hizmetleri veriliyor. Bahsettiğimiz 1 milyar TL’lik yatırımın büyük bir kısmını araç yatırımı olarak gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında ofislerimizi de büyüteceğiz. 3. Havalimanı hem THY hem de bizim gibi havayollarının gelişiminden etkilenen şirketler için çok önemli bir yatırımdır” dedi.