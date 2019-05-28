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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.05.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

THY ile büyük anlaşma! KAP'a duyuruldu

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
THY ile büyük anlaşma! KAP'a duyuruldu

Türk Hava Yolları ikram hizmeti için DO&CO ile yeniden anlaştı. Anlaşma kapsamında THY DO&CO'nun İstanbul'da bulunan otel projesi de Türk Hava Yolları'na satılacak.

Türk Hava Yolları’na uzun süredir ikram hizmeti veren THY DO&CO yeni anlaşmaya imza attı. Yıllardır Türk Hava Yolları ile devam eden ikram hizmetleri anlaşması yeniden 15 yıllığına imzalandı.

DO&CO böylece Türk Hava Yolları ile Türkiye’de bulunan havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetlerini gerçekleştirecek.

THY OTEL SAHİBİ OLACAK

Bununla birlikte anlaşmaya göre, THY DO&CO’nun İstanbul Ortaköy’de bulunan iki yalının otel projesi de Türk Hava Yolları’na satılacak.

YÜZDE 50'Sİ HALKA AÇIK

DO&CO’nun yüzde 50.03 oranında payı halka açık bulunuyor. Şirketin sermayesi 9.744.000 lirayken özsermayesi 528.903.927 lira seviyesinde. Piyasa değeri ise 4.9 milyar liraya ulaştı.

Şirketten KAP’a şu açıklama yapıldı:

DO & CO Aktiengesellschaft; DO & CO ve Türk Hava Yollari A.O. (Turkish Airlines) ortak şirketi olan THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş.'nin, Türk Hava Yolları ile Türkiye'deki Havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetleri anlaşmasını, 15 yıl süreli olarak imzaladığını duyurur. Söz konusu anlaşma, ayrıca İstanbul‘daki otel projesinin THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş'den Türk Hava Yolları'na satışını da içermektedir.

Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi emsal koşullara, özellikle yetkili rekabet makamlarının onayına tabidir.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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