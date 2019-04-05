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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Enver ALAS - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)
05.04.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

THY Genel Müdürü duyurdu: İşte taşınmada son durum

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TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sabaha karşı başlayan Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na ’Büyük Göç’ olarak adlandırılan taşınmayla ilgili açıklama yaptı.

Taşınmanın planlandığından daha iyi bir şekilde ilerlediğini belirten Ekşi, "280’in üzerinde TIR teslim edildi. Taşınacak yükün yüzde 36’ya yakını teslim edilmiş oldu. Özellikle bu akşam yüzde 70’e yakın kısım yarın saat 10.00’a kadar yüzde 76 daha taşınıp, yüzde 2’lik kısmı kalacak. Dolayısıyla bu akşam saat 22’den sonra Atatürk Havalimanı İstanbul Havalimanı’na olan yol kapatılacak ki yaklaşık 580’e yakın TIR oraya rahatlıkla gidebilsin" dedi.

THY Genel Müdürü duyurdu: İşte taşınmada son durum

"UÇAKLARIN İNTİKALLERİ BAŞLADI"

Karayolunun trafiğe kapalı olduğu saatlerde 700’den fazla tekerlekli apron aracının sürücüleriyle birlikte yola çıkacağını aktaran Ekşi, İstanbullulardan bunu dikkate alarak trafiğe çıkmalarını istedi. Ekşi, "Uçaklarımızın da intikalleri başladı. 12 uçağımızın haricinde bu sabah itibariyle de 8 uçağımız gitti. Bu akşam 60’a yakın uçağımız daha gidecek. Dolayısıyla bu akşamdan itibaren çok büyük bir akış başlayacak. Malzemelerimizin ve uçaklarımızın oraya gitmesi ile alakalı Allah’a şükürler olsun her şey planlandığı gibi gidiyor. 6 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te ilk seferimiz Ankara’ya başlayacak. Orada da seferlerin başlamasıyla ilgili herhangi bir tereddüdümüz yok." diye konuştu.

THY Genel Müdürü duyurdu: İşte taşınmada son durum

"7 GÜN İÇİNDE SEFERLERİMİZİ YÜZDE 100’E ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ"

29 Ekim’de İstanbul Havalimanı’nın açılışından sonra bu sürece hazırlandıklarını kaydeden Bilal Ekşi, yeni havalimanında bugüne kadar yapılan uçuş ve yolcu sayılarını da paylaştı. Ekşi, "3 bin 200’ün üzerinde sefer yaptık. 415 binin üzerinde de yolcu taşıdık. Personelimiz İstanbul Havalimanı’nı ilmek ilmek deneyimledi. Yolcularımızın mağdur etmemek için elimizden gelen bütün tedbirleri aldık. Cumartesiden itibaren sefer sayımızı kademeli olarak artırmaya başlayacağız ve 7 gün içinde seferlerimizi yüzde 100’e ulaştırmış olacağız" dedi.

THY Genel Müdürü duyurdu: İşte taşınmada son durum

"BİRAZ DAHA DEVAM ETSEK BİZ DE AĞLARIZ"

Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı’nda bugün gerçekleştirdiği veda ziyaretleriyle ilgili de konuştu. Mağazaların toplanmasının kendisinde hüzün yarattığını dile getiren Ekşi, "Terminali gezerken insan tabii ki duygusallaşıyor. Aslında gittiğimiz havalimanı çok daha güzel, ferah bir havalimanı ama insanların burada geçmişleri var, hikayeleri var. Bugün kuleye çıktım. Park alanlarında pistlerde boşluklar var. Belki biraz daha devam etsek biz de ağlarız. Bazı personellerimiz ağlamış. Çünkü uzun yıllar burada yaşamış. 18 yaşından sonra burada çalışanlar var. Şehitlerimiz var. Bu anılarla beraber bir duygusal ortam oluşuyor. Ancak arkadaşlarımız kısa sürede İstanbul Havalimanı’na alışacaklar." ifadelerini kullandı.

THY Genel Müdürü duyurdu: İşte taşınmada son durum

"YOLCULARIMIZIN HERHANGİ BİR SORUN YAŞAMAMASI İÇİN BÜTÜN TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Bilal Ekşi yarından itibaren İstanbul Havalimanı’ndan uçuşu olan yolcuları da uyardı. Ekşi, "İlk olması nedeniyle yolcularımıza ilk haftalarda ’3 saat önceden gelin’ diyoruz. Bu, havalimanında bir sıkıntıya uğrayacağınız anlamında değil, orayı deneyimlemesi lazım. Orada tüm önlemler alındı. Hem işletmeci firma tarafından hem bizim tarafımızdan yönlendirme için personel alındı. Yolcularımızın herhangi bir sorun yaşamaması için bütün tedbirlerimizi aldık" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Bilal Ekşi, havalimanında görevli basın mensuplarıyla günün anısına fotoğraf çektirdi.

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