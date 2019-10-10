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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

THY Eylül ayında yüzde 82 doluluk oranına ulaştı

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THY Eylül ayında yüzde 82 doluluk oranına ulaştı

Türk Hava Yolları Eylül ayı yolcu ve kargo rakamlarını açıkladı. Türk Hava Yolları Eylül ayında yüzde 82.9 doluluk oranıyla uçarken, yılın dokuz ayında 56,4 milyon yolcu taşıdı.

İstanbul Havalimanı’na taşınmasının ardından büyümeye devam eden Türk Hava Yolları 2019 yılının dokuz ayında 56,4 milyon yolcu taşıdı. Türk Hava Yolları Eylül ayında ise yüzde 82,9 doluluk oranı ile uçarken, aynı ayda taşınan 6,7 milyon yolcu taşıdı.

DIŞ HAT YOLCU SAYISI ARTTI

Türk Hava Yolları’nın Eylül ayında dış hatlarda doluluk oranı yüzde 82,5 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşların doluluk oranı yüzde 86,1 oldu. Türk Hava Yollarının dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 6,2’lik, Dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında yüzde 5,5’lik artış gerçekleşti.

KARGO’DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Eylül ayında taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 seviyesinde arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 11,8 ile Afrika, yüzde 11,5 ile Kuzey Amerika, yüzde 11,4 ile Uzak Doğu ve yüzde 10,7 ile Avrupa katkı sağladı.

Ocak-Eylül 2019 Trafik Sonuçları değerlendirmesine göre ise;

2019 yılının ilk dokuz ayında yolcu sayısı yaklaşık 56,4 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Eylül 2019 döneminde yüzde 81,4 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,7 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,4 seviyesine ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 3,9’luk artış yaşandı.

2019 yılının ilk dokuz ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 1,1 milyon tona ulaştı.

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