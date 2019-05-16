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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.05.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

THY Erbil'de iftar verdi

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THY Erbil'de iftar verdi

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen iftar programına Türkiye'den gelen semazenlerin ramazan gösterisi damga vurdu.

Erbil'de bir otelde düzenlenen iftar programına Türkiye'den gelen semazenlerin ramazan gösterisi damga vurdu. 

İlahi grubunun dinletisiyle devam eden programa, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, IKBY Turizm ve Şehircilik Bakanı Nevruz Mevlüd, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile Erbil Türkmen Milletvekili Aydın Maruf'ın yanı sıra çok sayıda acente sahibi ve Türk banka temsilcileri katıldı. 

THY Erbil Müdürü Tolgahan Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin Erbil'e en çok sefer gerçekleştiren hava yolu firması olduğunu söyledi. 
İstanbul Havalimanı'ndan haftalık 18 uçuş gerçekleştirdiklerini belirten Akbaş, bunun yanında Erbil'den Diyarbakır'a haftada 3, Gaziantep'e de 3 sefer düzenlediklerini ifade etti. 

THY ERBİL'E UÇUŞ NOKTALARINI ARTIRIYOR

THY'nin yakında Erbil'den Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına da uçuşlar başlatacağı bilgisini veren Akbaş, şunları söyledi: 

"Haftada (Erbil'den) Antalya'ya 2, Sabiha Gökçen'den de 4 uçuşumuz olacak. Hem yeni seferlerimizi duyurmak hem de Erbil'in lider hava yolu olarak buradaki iş ortaklarımızı ve dostlarımızı bir araya getirmek istedik. Ramazanın ruhuna yakışır şekilde hep beraber olalım istedik. O yüzden böyle bir gece tertipledik." 
Akbaş, programa yaklaşık 200-250 kişinin katıldığını sözlerine ekledi. 

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