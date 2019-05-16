THY Erbil'de iftar verdi
Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen iftar programına Türkiye'den gelen semazenlerin ramazan gösterisi damga vurdu.
Erbil'de bir otelde düzenlenen iftar programına Türkiye'den gelen semazenlerin ramazan gösterisi damga vurdu.
İlahi grubunun dinletisiyle devam eden programa, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, IKBY Turizm ve Şehircilik Bakanı Nevruz Mevlüd, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile Erbil Türkmen Milletvekili Aydın Maruf'ın yanı sıra çok sayıda acente sahibi ve Türk banka temsilcileri katıldı.
THY Erbil Müdürü Tolgahan Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin Erbil'e en çok sefer gerçekleştiren hava yolu firması olduğunu söyledi.
İstanbul Havalimanı'ndan haftalık 18 uçuş gerçekleştirdiklerini belirten Akbaş, bunun yanında Erbil'den Diyarbakır'a haftada 3, Gaziantep'e de 3 sefer düzenlediklerini ifade etti.
THY ERBİL'E UÇUŞ NOKTALARINI ARTIRIYOR
THY'nin yakında Erbil'den Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına da uçuşlar başlatacağı bilgisini veren Akbaş, şunları söyledi:
"Haftada (Erbil'den) Antalya'ya 2, Sabiha Gökçen'den de 4 uçuşumuz olacak. Hem yeni seferlerimizi duyurmak hem de Erbil'in lider hava yolu olarak buradaki iş ortaklarımızı ve dostlarımızı bir araya getirmek istedik. Ramazanın ruhuna yakışır şekilde hep beraber olalım istedik. O yüzden böyle bir gece tertipledik."
Akbaş, programa yaklaşık 200-250 kişinin katıldığını sözlerine ekledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle