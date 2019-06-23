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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.06.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

THY duyurdu: Pilot aranıyor

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THY duyurdu: Pilot aranıyor

Türk Hava Yolları (THY) filosuna 25 Haziran’dan itibaren ilk kez katılacak ’rüya uçak’ olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçaklar ile gelecek yıl mart ayından itibaren filoya dahil olacak Airbus 350 tipi uçaklar için pilot arıyor.

Türk Hava Yolları filosuna, 25 adet kesin, 5 adet opsiyonlu olmak üzere toplam 30 Airbus 350-900 uçağı; 25 adeti kesin 5 adeti de opsiyonlu olmak üzere de 30 adet Boeing 787-9 uçağı filosuna katacak. THY filosuna ’rüya uçak’ olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi ilk uçak 25 Haziran’da katılacak. Bu yıl Dreamlinar’ların 3’ü temmuz, kalan 2’si ise ağustos aylarında filoya dahil olacak. THY’nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı ise 8 temmuz da İstanbul’dan Antalya’ya uçacak. 2020 yılından itibaren filodaki yerini alacak THY’nin Airbus 350’lerinin ilkinin teslim tarihi ise gelecek yıl mart ayı olacak.

FİLOYA İLK KEZ KATILACAK OLAN UÇAKLAR İÇİN PİLOT ARIYOR

THY filosuna ilk kez katılacak olan iki uçak tipi için pilot arıyor. THY Boeing 787 ile Airbus 350 tipi uçaklar için kaptan pilot ve ikinci pilot arayışıyla ilgili yayınladığı ilana başvurular da devam ediyor. Bu ilanların dışında THY’nin kendi pilot aday adayını yetiştirmek için yayınladığı ilanda dahil filodaki diğer uçak tipleri içinde pilot alım ilanları var.Bu ilanlara da başvurular devam ediyor.11 pilot alım ilanı yayınlayan THY’nin, Boeing 777, Airbus 330, Boeing 737, Airbus 320 tipi uçaklar için kaptan pilot ve ikinci pilot alım ilanlarına başvurular sürüyor.THY ayrıca Simülatör Uçuş Öğretmeni de arıyor.

THY’NİN BOEİNG 787 TİPİ UÇAKLAR İÇİN ARADIĞI KAPTAN PİLOT ŞARTLAR ŞÖYLE:

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

-01.01.1957 tarihinden sonra doğmuş olmak

-En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

THY duyurdu: Pilot aranıyor
Teknik Nitelikler

-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

-B787 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak.

-En az 7000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak

-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3.000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak

-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)

-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak

Sağlık Şartları

-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO ) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikasına sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imk?nları ile temin edeceklerdir.)

-Yabancı Dil Şartı

-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

Diğer Şartlar

-Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak

THY’NİN BOEİNG 787 TİPİ UÇAKLAR İÇİN ARADIĞI TECRÜBELİ İKİNCİ PİLOT ŞARTLARI ŞÖYLE:

Genel Nitelikler

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

-01.01.1966 tarihinden sonra doğmuş olmak

-En az lise mezunu olmak

-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak

-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Teknik Nitelikler

-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

-B787 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak

-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 1.500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak

-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)

-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak

Sağlık Şartları

-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikasına sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imk?nları ile temin edeceklerdir.)

-Yabancı Dil Şartı

-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

Diğer Şartlar

Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak

 AİRBUS 350 TİPİ UÇAKLAR İÇİN ARANAN KAPTAN PİLOT İLANI ŞÖYLE:

Genel Nitelikler

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

-01.01.1957 tarihinden sonra doğmuş olmak

-En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Teknik Nitelikler

-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

-A350 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak

-En az 7.000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak

-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3.000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak

-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)

-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak

Sağlık Şartları

-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikasına sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imk?nları ile temin edeceklerdir.)

Yabancı Dil Şartı

-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

Diğer Şartlar

Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak

AİRBUS 350 TİPİ UÇAKLAR İÇİN ARANAN TECRÜBELİ İKİNCİ PİLOT İLANI ŞÖYLE:

Genel Nitelikler

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

-01.01.1966 tarihinden sonra doğmuş olmak

-En az lise mezunu olmak

-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak

-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Teknik Nitelikler

-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

-A350 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak

-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 1.500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak

-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)

-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak

Sağlık Şartları

-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikasına sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imk?nları ile temin edeceklerdir.)

Yabancı Dil Şartı

-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

Diğer Şartlar

Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak

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