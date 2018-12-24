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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.12.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

THY dünya genelinde 19 noktaya daha uçacak

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THY dünya genelinde 19 noktaya daha uçacak

Türk Hava Yolları (THY), filosuna katılacak yeni uçaklarla birlikte uçuş noktalarını da artıracak. En yeni hatlarını, Gambiya’nın başkenti Banjul’a Kasım ayında, Zambiyanın başkenti Lusaka’ya da Aralık ayında açan THY, aralarında Meksika’dan Mexico City, Cancun ile ABD’den Newark ve Endonezya’dan Bali Adası’nın da olduğu 19 dış hat noktasına daha uçacak.

THY, 331 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 49 yurtiçi, 257 uluslararası olmak üzere dünyanın 124 ülkesindeki 306 noktaya uçuyor. 2019 yılından itibaren de filoya yeni uçaklar katılacak.

THY’nin açacağı 19 hat şöyle:

ABD: Newark, Meksika: Mexico City ve Cancun, Azerbaycan: Lankeran, Polonya: Krakow, Fransa: Nantes, İspanya: La Coruna, Rusya: Makhachkala, İtalya: Palermo, Finlandiya: Rovaniemi, Angola: Luanda, Mısır: Aswan ve Luxor, Güney Sudan: Juba, Fas: Marakeş, Sudan: Port Sudan, Suudi Arabistan: Abha, BEA: Sharjah, Endonezya: Denpasar (Bali)

THY’nin toplam yolcu ve kargo gelirlerinin coğrafi dağılımı şöyle (1 Ocak-30 Eylül):

Avrupa -13 milyar 530 milyon TL

Uzak Doğu - 10 milyar 641 milyon TL

Orta Doğu - 5 milyar 278 milyon TL

Amerika - 6 milyar 391 milyon TL

Afrika - 4 milyar 390 milyon TL

Yurtdışı toplam - 40 milyar 230 milyon TL

THY 2019’dan itibaren kaç geniş gövdeli uçağı filosuna katacak

THY geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçağı filosuna katacak.

Buna göre, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 tipi yolcu uçağı filosuna dahil edecek.

Avrupa, Afrika ve Orta Doğu için en yüksek bağlantı sayısı (İlk üç havayolu 2017) :

Avrupadan Dünyaya

Türk Hava Yolları : 22,356

British Airways : 9,588

Lufthansa : 8,004

Orta Doğudan Dünyaya

Türk Hava Yolları : 9,044

British Airways : 2,208

Qatar Airways : 1,980

Afrikadan Dünyaya

Türk Hava Yolları : 12,699

Air France : 4,585

British Airways: 3,043

Uzak Doğudan Dünyaya

Türk Hava Yolları : 9,504

United Airlines: 8,700

Air China: 5,115

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