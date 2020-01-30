THY, Çin'e uçuşlarını azaltıyor
Türk Hava Yolları talep düşüşü nedeniyle Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian kentlerine uçuşlarını azalttı.
Türk Hava Yolları Çin'de bazı lokasyonlara uçuş frekanslarını düşürme kararı aldı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir." açıklamasında bulundu.
ÜSTÜN'ÜN TWEETİ ŞÖYLE:
Değerli Yolcularımız,— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 30, 2020
Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.
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