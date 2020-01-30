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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.01.2020 - 13:45,Son Güncelleme:/

THY, Çin'e uçuşlarını azaltıyor

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THY, Çin'e uçuşlarını azaltıyor

Türk Hava Yolları talep düşüşü nedeniyle Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian kentlerine uçuşlarını azalttı.

Türk Hava Yolları Çin'de bazı lokasyonlara uçuş frekanslarını düşürme kararı aldı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir." açıklamasında bulundu.

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