THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak
GeriEkonomi THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
02.06.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın yolcu rekoru kıracağını söyledi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’ndan bugün çıkış yapacak olan toplam 85 bin yolcu ile yeni merkezlerinde çıkış seferleri baz alındığında yılın rekorunu kıracaklarını duyurdu.

Ramazan Bayramı tatiline çıkanlar sınır kapılarında yoğunluğa yol açarken tatilciler havayolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü. Ramazan Bayramı tatili bugün Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yapan yolcu sayısını 85 bine taşıyacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’nda çıkış yapan yolcu sayısıyla yılın rekorunu kıracaklarını açıkladı. Konuyla ilgili twitter hesabından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı’nda bayram bereketi! Bugün İstanbul Havalimanı'nda yılın rekorunu kırıyoruz. 501 çıkış seferi ile 85 bin yolcumuzu uğurluyoruz. Şimdiye kadar yüzde 90 zamanında kalkış ile operasyon güzel gidiyor. Mutluluk ve emniyet ile gidin" açıklamasını yaptı.

BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE 1 MİLYON 930 BİN YOLCU TAŞIYACAK

THY, 1-9 Haziran tarihleri arasında 129 ek sefer yapacak. 930 bini iç hat olmak üzere 1 milyon 930 bin yolcu THY ile uçacak. THY toplamda 12 bin 624 sefer yapacak. Bu arada 6 Nisan’da Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleşen ve ’Büyük Göç’ olarak adlandırılan taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı, toplamda 10 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

İstanbul Havalimanı’nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Çin'den ABD'ye ticaret müzakerelerinde artan talepler suçlaması
İstanbul Havalimanı’nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama
Mayıs ayında adeta patladı
Noterlerde bayram mesaisi