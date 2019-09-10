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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.09.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

THY, "Beş Yıldızlı Küresel Havayolu" seçildi

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THY, "Beş Yıldızlı Küresel Havayolu" seçildi

APEX-IFSA'da "2020 Yılının Beş Yıldızlı Küresel Havayolu" ödülüne Türk Hava Yolları (THY) layık görüldü.

Türk Hava Yolları (THY) dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri olarak kabul gören APEX (Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği) tarafından “2020 Yılının Beş Yıldızlı Küresel Havayolu” seçildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, küresel seyahat uzmanları, APEX Resmi Havayolu Değerlendirmeleri'nin açıklandığı APEX-IFSA
ödülleri için 9 Eylül'de, ABD'nin Los Angeles kentindeki kongre merkezinde bir araya geldi.

Yolcular, söz konusu değerlendirmede, Temmuz 2018 ile Haziran 2019 arasında, dünya çapında yaklaşık 600 havayolu şirketinin bir milyonun üzerinde uçuşunu puanlayarak, 2020 yılının yıldızlarını seçti.

Havayolu şirketleri koltuk konforu, kabin servisi, yiyecek ve içecek, eğlence ve Wi-Fi kategorilerinde beş yıldız üzerinden değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda bayrak taşıyıcı THY üst üste üçüncü kez beş yıldız ortalaması ile ödüllendirildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ödülle ilgili yaptığı açıklamada, misafirlere seyahatlerinin her aşamasında mükemmelliği sunmayı hedeflediklerini, "Dreamliner" tipi uçaklarda yenilenen business class kabin tasarımlarının havacılık endüstrisinde çığır açan yeni evleri İstanbul Havalimanı ile bulutların üzerindeki ayrıcalıklı hizmetlerle değişim yaşadıklarını belirtti.

Aycı, "Bu değişimin yolcularımız tarafından beş yıldızla ödüllendirildiğini görmek mutluluk veriyor. APEX’e ve birlikte uçtuğumuz tüm değerli konuklarımıza, bu gayretimizi görüp takdir ettikleri ve bizi bu değerli ödüle üst üste üçüncü kez layık gördükleri için sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

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