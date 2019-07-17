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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.07.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

THY, Bali'ye sefer başlattı

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THY, Bali'ye sefer başlattı

Dünyanın en gözde turizm merkezlerinden Bali'ye (Denpasar) direkt seferler haftada yedi frekans olarak yapılacak.

Türk Hava Yolları (THY), Endonezya'nın dünyaca ünlü tatil adası Bali'ye (Denpasar) tarifeli sefer başlattı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en gözde turizm merkezlerinden Bali'ye direkt seferlere başlandı. Uçuşlar haftada yedi frekans olarak icra edilecek. Bugün, 250 yolcu ve yüzde 84 doluluk oranı ile Bali'ye uçuş "TK 066" sefer sayılı uçakla icra edildi.

İlk sefer, bayrak taşıyıcı hava yolunun kapsamlı filosuna dahil olan ve şehit Eren Bülbül'ün hatırasını yaşatmak adına doğum yeri "Maçka" ile adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner ile yapıldı.

Hattın açılışı sebebiyle Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı'nda yapılan basın toplantısında konuşan THY Satış Başkanı (2. Bölge) Kerem Sarp, filoya katılan yeni nesil uçaklarla daha uç noktalara direkt uçuşlar başlattıklarını belirtti.

Sarp, Bali seferleriyle THY'nin geniş uçuş ağına yeni bir nokta daha eklediklerini kaydederek, "Endonezya'da ikinci uçuş noktamız olan Bali ile dünyanın bütün köşelerine ulaşma hedefimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Egzotik ada Bali
Bali, Endonezya'nın en popüler tatil adası olarak her yıl dünyanın dört bir yanından turistlerin ve kaşiflerin akınına uğruyor.

Misafirlerini egzotik doğası ile karşılayan şehir, tarihi tapınakları ve sarayları ile de ziyaretçilerine kültürel bir zenginlik sunuyor. Şehrin iç kısımlarında volkanlar ve tropikal ormanlar şehre seyahat eden yolcular için unutulmaz anıların kaynağı oluyor. Adanın merkezi, kültürel ve egzotik güzelliklerinin yanında plajlarıyla da cazibesini artırıyor.

THY yolcuları satışa sunulan biletler ile İstanbul'dan Bali'ye açılışa özel tüm vergiler dahil 748 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek. 

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