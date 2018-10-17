THY, Ankara- Roma direkt uçuşlarını 60 yıl sonra yeniden başlatıyor
İtalya’da ilk seferini 1959 yılında Ankara-Roma hattı ile gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) 60 yıl sonra iki ülke başkenti arasındaki seferleri yeniden başlatıyor.
7 OCAK 2019'de başlayacak Ankara-Roma seferleri haftada 2 gün olarak planlandı. Pazartesi-Perşembe günleri karşılık olarak planlanan sefere ait biletler ise satışa sunuldu.
Konu ile ilgili THY'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı (IST) çıkışlı Roma, Milano, Venedik, Pisa,
Bolonya, Napoli, Katanya ve Bari, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan (SAW) ise Roma, Milano noktaları olmak üzere İtalya’da toplam 8 noktaya yaz tarifesi boyunca haftada 131 uçuş gerçekleştirmekte."
Türk Hava Yolları, Ankara-Roma direkt uçuşlarını 60 yıl sonra yeniden başlatıyor. pic.twitter.com/wspniV25vj— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 17 Ekim 2018
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