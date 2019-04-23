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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.04.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

THY, Ankara-Bakü uçuşlarına başladı

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THY, Ankara-Bakü uçuşlarına başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Bakü arasında doğrudan uçuşu başladı.

Hattın ilk uçuşu dolayısıyla Haydar Aliyev Havaalanı'nda kokteyl düzenlendi. Etkinliğe, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nadir Hüseynov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Temsilcisi Ufuk Turganer, THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, Azerbaycan sivil havacılık yetkilileri, Türk kurumları ile turizm acentalarının temsilcileri katıldı. 

Büyükelçi Özoral, THY'nin Ankara'dan Bakü'ye doğrudan ilk seferini gerçekleştirmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu özellikle Azerbaycan'da yaşayan Türklerin uzun zamandır özlemiydi. Bugün THY bu özlemi karşılamış olacak. Ankara ile Bakü arasındaki bağlar daha sağlamlaşacak. İki şehir arasındaki bağ genellikle İstanbul üzerinden kuruluyordu şimdi doğrudan seferler birbirimize daha da yakınlaştıracak. İki başkent arasındaki ilişkiler daha da sıcak olacak." ifadelerini kullandı. 

THY Genel Müdür Yardımcısı Çay da iki kardeş devletin başkentleri arasında THY'nin uçuşunu başlatmanın gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Bu uçuş vesilesiyle iki kardeş ülke arasındaki dostluk, kardeşlik artarak devam eder. Buraları çok seviyoruz, sık sık gelip gitmeyi seviyoruz. THY olarak ülkeler arasındaki ilişkileri artırmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diye konuştu. 

THY Bakü Müdürü Seyfullah İlyas da kısa süre önce Bakü-Antalya uçuşlarının da başladığını hatırlatarak, "Bu uçuşlarla THY, iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamaya devam ediyor. Ankara-Bakü uçuşuna haftada üç gün olarak başladık. Talebe göre bu sayı artabilir." dedi. 

Bakü-Ankara arasındaki doğrudan uçuş pasta kesilerek kutlandı. 

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