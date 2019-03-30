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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
30.03.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

THY, Alman Lufthansa’yı geçti

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THY, Alman Lufthansa’yı geçti

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa’da sundukları koltuk kapasitesi ile Alman Lufthansa’yı geçtiklerini duyurdu.

Türk Hava Yolları, mevcut koltuk kapasitesini 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 1,6 artırarak Avrupa’da üçüncü sıraya yükseldi. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından, "2023 hedeflerine adım adım. THY, Avrupa’da sunduğu koltuk kapasitesi ile Lufthansayı geçerek 3’üncülüğe yükseldi. Şükürler olsun" açıklamasını yaptı. Ekşi’nin yayınladığı tabloya göre birinci sırada Ryanair, ikinci sırada ise easyJet ve üçüncü sırada ise Türk Hava Yolları yer aldı.Listede, Lufthansa ise dördüncü sırada gösterildi.

THY BU YIL 80 MİLYON YOLCU TAŞIMAYI HEDEFLİYOR

Türk Hava Yolları geçtiğimiz yıl 75,2 milyon yolcu taşıdı. İstanbul Havalimanı’na taşınmanın olmasıyla beraber uçak ve uçtuğu nokta sayısı daha da artacak olan Türk Hava Yolları bu yıl iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda ise 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Türkiye’de yüzde 3, Orta Doğu’da yüzde 11, Avrupa’da yüzde 6, Asya-Uzak Doğu’da yüzde 8, Amerika’da yüzde 7, Afrika’da yüzde 15 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde 7-8 artışla yaklaşık 195 milyar AKK (Toplam Arz Edilen Koltuk Km) seviyelerine ulaşmayı planlıyor. Yolcu doluluk oranının ise yüzde 81-82 aralığında olması bekleniyor.THY bu yıl ayrıca yaklaşık 14,1 milyar dolar tutarında satış geliri elde etmeyi hedefliyor.

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Son 24 saatte ne oldu? (30.03.2019)-2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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