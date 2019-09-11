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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
11.09.2019 - 17:51, Son Güncelleme:

THY, Ağustos ayında yüzde 84,8 doluluk oranını yakaladı

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THY, Ağustos ayında yüzde 84,8 doluluk oranını yakaladı

TÜRK Hava Yolları (THY) tarafından yayımlanan Ağustos ayı yolcu ve trafik sonuçlarına göre yüzde 84,8 doluluk oranını yakalarken, dıştan dışa transfer yolcu sayısında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttırdı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Türk Hava Yolları ağustos ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Bayrak taşıyıcı, havacılık sektöründe küresel ölçekte yaşanan talep azalmasına rağmen yüzde 84,8 doluluk oranına ulaştı. Dünyanın en çok ülkesine tek merkezden bağlantı imkanı sunan küresel taşıyıcının dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak rekor düzeyde gerçekleşti. Dünyada en iyi beş hava kargo markasından biri olma hedefine Turkish Cargo markasıyla ilerleyen bayrak taşıyıcı, ağustos ayında taşıdığı kargo-posta hacmini ise geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 11,5 artırdı. Bayrak taşıyıcı, hava kargo pazarında çift haneli büyüme sürecini yeni evinde de sürdürüyor.

ÜLKELERE GÖRE DOLULUK ORANLARI

Ağustos 2019 trafik sonuçlarının da yer aldığı açıklamada, dış hat doluluk oranı yüzde 84,3 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşların doluluk oranı 0,7 puan artarak yüzde 88,4 oldu. Ağustos ayında taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %11,5 seviyesinde arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 24,8 ile Kuzey Amerika, yüzde 12,2 ile Uzak Doğu ve yüzde 11,3 ile Avrupa katkı sağladı. Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Yurt İçinde 0,6 puan, Kuzey Amerika'da 0,4 puan, Uzak Doğuda ise 0,3 puanlık artış gerçekleşti.

KARGO YÜZDE 10 ARTTI

2019 yılı 8 aylık dönemde ise Türk Hava Yolları, 50 milyon yolcu taşıdığını açıkladı. Bu dönemde dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 3,5’lik bir artış yaşanırken, Kargo ve Posta geçen senenin aynı dönemine göre %10 artarak 985 bin tona ulaştı.

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