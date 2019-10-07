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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.10.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

THY 700 yeni kabin memuru alacak

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THY 700 yeni kabin memuru alacak

Ulusal bayrak taşıyıcı, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile bugün İstanbul İl Müdürlüğü’nde imzalanan protokolle kadın kabin memuru alımı ilânını duyurdu.

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları, istikrarla devam ettirdiği büyüme sürecinde kabin memuru olarak yer almak isteyen yeni çalışma arkadaşlarına yönelik bugün İş-Kur İstanbul İl Müdürlüğü’nde imzalanan protokolle iş alımı ilânını duyurdu. Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Abdulkerim Çay ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen tarafından imzalanan protokolle bayrak taşıyıcı havayolu yeni çalışma arkadaşlarını ailesine dâhil edecek. İlgili iş birliği kapsamında 700 başvuru sahibinin Türk Hava Yolları ailesinde istihdamı sağlanacak. 

İmza sonrası iş birliğine ilişkin görüş beyan eden Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Abdulkerim Çay; “Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu ve en önemli küresel değerlerinden biri olan markamız, dünyanın en iyi havayolu olma hedefiyle izlediği yol haritasında her geçen gün belirli bir mesafe kat ediyor. Seyahat deneyiminin hemen hemen her aşamasında hayata geçirdiğimiz yenilikçi icraatlar ve hızla büyüyen filo ve uçuş ağımızla gelişimimizi bilfiil sürdürüyoruz. Bu gelişim süresince istikrarla büyüyen markamızda tabiatıyla oluşan insan kaynağı ihtiyacını gereğince karşılayabilmeye yönelik çalışmalarımızı titizlikle ele alıyor, yolculuğumuzda bizlere eşlik edecek yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu büyümenin sağlıklı ve sağlam normlarda devamını getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, bugün burada imza altına aldığımız protokolle duyurduğumuz bayan kabin memuru alımı iş ilânımızla yolcumuza doğrudan dokunan yüzümüz olan kabin memuru arkadaşlarımızı giderek genişleyen ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyor, başarı hikâyemizde katkı sahibi olmaya çağırıyoruz.” dedi.

Bugün havayolu şirketinin resmi kanallarında da duyurulan ilân doğrultusunda başvuru sahiplerinde aranılacak başlıca özelliklere; 

- Güler yüzlü,

- İletişim becerisi yüksek,   

- Ekip çalışmasına yatkın,

- Dinamik bayan çalışma arkadaşları olarak yer veriliyor.

Aranılan genel koşullar;

- T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
- 01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak,
- En az lise mezunu olmak, 
- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.),
- Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
- Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

Tercih edilen sağlık ve fiziki koşullar ise;

- 160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup, bayrak taşıyıcı havayolu tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.) 
- Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,
- Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (seçme süreçlerinde başarılı olan adaylardan işe başlama aşamasında  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.) 
- Türk Hava Yolları Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY A.O. iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.
- Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol;

- Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, Türk Hava Yolları’nın resmi sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
- İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır. 
- Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.
- Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi ve sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirileceklerdir. 

Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri;

- Online İngilizce ve Genel Yetenek Testleri (Varsa ek olarak 2.Yabancı Dil Testi)  
 -THY A.O. İngilizce Sınavı 
- Mülakat Süreçleri 

Evrak Kontrolü 
İngilizce Mülakatı
Boy-Kilo Ölçümü
Dövme ve Yara izi Kontrolü
(Varsa) 2. Yabancı Dil Mülakatı
Kurul Mülakatı
Psikolog Görüşmesi
Grup Değerlendirme Çalışması
Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

Adayların Dikkatine;

- THY A.O.’dan herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen, 
- Daha önceki Kabin Memuru alım süreçlerimizde;
- Boy ölçümü aşamasında elenen, 
- Herhangi bir aşamasında başvuru koşulları ile ilgili doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen,
- Ortaklık ve Ortaklık personeline karşı sözlü ve yazılı olarak uygunsuz ifadeler içeren iletişim kurduğu tespit edilen, adaylar ilâna başvuru yapamayacaklardır.
- Kabin Memurluğu mesleği üniforma kullanmayı gerektiren bir meslek olup, Türk Hava Yolları’nda Kabin Ekibi üyesi olarak görev yapanlar, havayolu şirketinin halen uygulamada olan Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür.       
- Türk Hava Yolları’nda görev yapan kabin memurlarının çalışma koşulları hakkında daha ayrıntılı bilgi için; https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.10.2019)
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