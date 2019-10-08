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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.10.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

THY 700 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

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THY 700 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

THY 700 kabin memuru alımı ile bünyesinde yeni istihdamlar sağlamaya hazırlanıyor. İstanbul İŞKUR İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde 700 kadın kabin memuru alacak alacağını duyuran THY, personel alımı hakkında şartları da yayımladı. Peki, THY personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, THY 700 kabin memuru personel alımı başvuru süreci ve detaylı bilgiler

THY, bünyesine 700 kadın kabin memuru personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Kariyer sayfası üzerinden başvuru işlemlerini kabul edecek olan THY, 700 personel alımı başvurusu için şartları yayımladı. Peki, THY 700 personel alımı başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, yayımlanan başvuru şartları ve detaylı bilgiler

THY 700 KADIN KABİN MEMURU ALIMI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Türk Hava Yolları, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile bugün imzalanan protokol kapsamında 700 bayan kabin memuru alımı ilânını duyurdu.

THY'den yapılan açıklamaya göre, kurum, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen tarafından imzalanan protokol kapsamında 700 bayan kabin memuru istihdamı edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdulkerim Çay, dünyanın en iyi hava yolu olma hedefiyle izledikleri yol haritasında her geçen gün belirli bir mesafe kat ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Seyahat deneyiminin hemen hemen her aşamasında hayata geçirdiğimiz yenilikçi icraatlar ve hızla büyüyen filo ve uçuş ağımızla gelişimimizi bilfiil sürdürüyoruz. Bu gelişim süresince istikrarla büyüyen markamızda tabiatıyla oluşan insan kaynağı ihtiyacını gereğince karşılayabilmeye yönelik çalışmalarımızı titizlikle ele alıyor, yolculuğumuzda bizlere eşlik edecek yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu büyümenin sağlıklı ve sağlam normlarda devamını getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, bugün burada imza altına aldığımız protokolle duyurduğumuz bayan kabin memuru alımı iş ilânımızla yolcumuza doğrudan dokunan yüzümüz olan kabin memuru arkadaşlarımızı giderek genişleyen ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyor, başarı hikâyemizde katkı sahibi olmaya çağırıyoruz.”

Açıklamaya göre, başvurular kariyer.thy.com sitesi üzerinden alınacak. İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacak.

THY'den herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen, daha önceki Kabin Memuru alım süreçlerinde boy ölçümü aşamasında elenen, herhangi bir aşamasında başvuru koşulları ile ilgili doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen, THY ve THY personeline karşı sözlü ve yazılı olarak uygunsuz ifadeler içeren iletişim kurduğu tespit edilen adaylar ilâna başvuru yapamayacaklar.

BAŞVURU EKRANI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Açıklamada, adaylarda aranan genel nitelikler şöyle sıralandı:

"TC Vatandaşı olmak (mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir), 01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak, en az lise mezunu olmak, iyi derecede İngilizce bilmek (ikinci yabancı dil tercih sebebidir), Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak, daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak."

Adaylarda tercih edilen sağlık ve fiziki koşullar ise şöyle belirtildi:

"160-180 cm arası boya sahip olmak (boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup, bayrak taşıyıcı hava yolu tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır), Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak, sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (seçme süreçlerinde başarılı olan adaylardan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir), Türk Hava Yolları Sağlık Müdürlüğü iş yeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY AO iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir."

Açıklamada, "THY tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak. Ortaklık tarafından yapılacak değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak." şartları da bildirildi.

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