THY 700 kadın kabin görevlisi alımı başvuru şartları neler? THY başvuru nasıl yapılır?

THY bünyesine 700 kadın kabin memuru personel alımı yapılacağını, ilan hususu dahilinde şartları ile beraber duyurdu. İlan kriterlerinden başarı ile geçen adaylar online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacak. Peki, THY 700 personel alımı başvurusu nasıl yapılabilecek? THY 700 personel alımı başvuru şartları neler? İşte, yayımlanan başvuru şartları ve detaylı bilgiler.

THY 700 kabin memuru alımı ile bünyesinde yeni istihdamlar sağlamaya hazırlanıyor. İstanbul İŞKUR İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde 700 kadın kabin memuru alacak alacağını duyuran THY, personel alımı hakkında şartları da yayımladı. Peki, THY personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, THY 700 kabin memuru personel alımı başvuru süreci ve detaylı bilgiler

THY 700 KADIN KABİN MEMURU ALIMI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Türk Hava Yolları, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile bugün imzalanan protokol kapsamında 700 bayan kabin memuru alımı ilânını duyurdu.



THY'den yapılan açıklamaya göre, kurum, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen tarafından imzalanan protokol kapsamında 700 bayan kabin memuru istihdamı edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdulkerim Çay, dünyanın en iyi hava yolu olma hedefiyle izledikleri yol haritasında her geçen gün belirli bir mesafe kat ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Seyahat deneyiminin hemen hemen her aşamasında hayata geçirdiğimiz yenilikçi icraatlar ve hızla büyüyen filo ve uçuş ağımızla gelişimimizi bilfiil sürdürüyoruz. Bu gelişim süresince istikrarla büyüyen markamızda tabiatıyla oluşan insan kaynağı ihtiyacını gereğince karşılayabilmeye yönelik çalışmalarımızı titizlikle ele alıyor, yolculuğumuzda bizlere eşlik edecek yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu büyümenin sağlıklı ve sağlam normlarda devamını getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, bugün burada imza altına aldığımız protokolle duyurduğumuz bayan kabin memuru alımı iş ilânımızla yolcumuza doğrudan dokunan yüzümüz olan kabin memuru arkadaşlarımızı giderek genişleyen ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyor, başarı hikâyemizde katkı sahibi olmaya çağırıyoruz.”



Açıklamaya göre, başvurular kariyer.thy.com sitesi üzerinden alınacak. İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacak.



THY'den herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen, daha önceki Kabin Memuru alım süreçlerinde boy ölçümü aşamasında elenen, herhangi bir aşamasında başvuru koşulları ile ilgili doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen, THY ve THY personeline karşı sözlü ve yazılı olarak uygunsuz ifadeler içeren iletişim kurduğu tespit edilen adaylar ilâna başvuru yapamayacaklar.

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ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Açıklamada, adaylarda aranan genel nitelikler şöyle sıralandı:

"TC Vatandaşı olmak (mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir), 01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak, en az lise mezunu olmak, iyi derecede İngilizce bilmek (ikinci yabancı dil tercih sebebidir), Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak, daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak."

Adaylarda tercih edilen sağlık ve fiziki koşullar ise şöyle belirtildi:

"160-180 cm arası boya sahip olmak (boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup, bayrak taşıyıcı hava yolu tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır), Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak, sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (seçme süreçlerinde başarılı olan adaylardan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir), Türk Hava Yolları Sağlık Müdürlüğü iş yeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY AO iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir."

Açıklamada, "THY tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak. Ortaklık tarafından yapılacak değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak." şartları da bildirildi.

Yoğun ilgiden dolayı başvuru sayfası kilitlendi

Türk Hava Yolları’nın(THY), 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına adaylar büyük ilgi gösterince başvurunun yapıldığı web sitesi yoğunluktan kilitlendi. Dün yayınlanan başvuru ilanına şimdiye kadar on binlerce kişinin başvurduğu ve ilanın başvuru rekoru kıracağı öğrenildi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) büyüyen filosuna paralel olarak kabin ekibi sayısı da artıyor. THY kabin ekiplerine bu yılın ilk yarısında 1653 kabin personeli daha katıldı. İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla beraber filosu ve uçtuğu noktalar daha da artan Türk Hava Yolları filosuna yeni uçaklar katılmaya devam ediyor. Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçakları filosuna katmaya başlayan THY uçuş ekipleri başta olmak üzere yeni istihdamlar sağlayacak. THY, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile dün İstanbul İl Müdürlüğünde imzalanan protokolle 700 kadın kabin memuru alımı ilanını duyurarak başvuruları başlatmıştı. THY’nin web sitesinden yayınlanan ilana adayların büyük ilgisi başvuru sayfasının kilitlenmesine yol açtı.Dünden itibaren ilana on binlerce kişinin başvurduğu öğrenildi.İlanın başvuru rekoru kırması bekleniyor.

Başvuru sahiplerinde aranılacak başlıca özellikler şöyle sıralandı;

Aranılan genel koşullar;

-T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

-01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak,

-En az lise mezunu olmak,

-İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.),

-Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

-Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

Başvuru sahiplerinde aranılacak başlıca özelliklere;

-Güler yüzlü,

-İletişim becerisi yüksek,

-Ekip çalışmasına yatkın,

-Dinamik bayan çalışma arkadaşları olarak yer veriliyor.

Tercih edilen sağlık ve fiziki koşullar ise;

-160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup, bayrak taşıyıcı havayolu tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

-Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,

-Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (seçme süreçlerinde başarılı olan adaylardan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.)

-Türk Hava Yolları Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri İşe Giriş Muayenesi sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY A.O. iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

-Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOLU THY AÇIKLADI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, Türk Hava Yollarının resmi sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır.Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi ve sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirileceklerdir.

Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri;

-Online İngilizce ve Genel Yetenek Testleri (Varsa ek olarak 2.Yabancı Dil Testi)

-THY A.O. İngilizce Sınavı

- Mülakat Süreçleri

-Evrak Kontrolü

-İngilizce Mülakatı

-Boy-Kilo Ölçümü

-Dövme ve Yara izi Kontrolü

-(Varsa) 2. Yabancı Dil Mülakatı

-Kurul Mülakatı

-Psikolog Görüşmesi

- Grup Değerlendirme Çalışması

- Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

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