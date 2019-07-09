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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
09.07.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

THY 6 ayda 35,1 milyon yolcu taşıdı

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THY 6 ayda 35,1 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları(THY) 6 ayda 35,1 milyon yolcu taşıdığını açıkladı.

Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na(KAP) Haziran ve Ocak-Haziran dönemine ilişkin trafik sonuçlarını bildirdi.Buna göre THY’nin Ocak-Haziran 2018 döneminde 35,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 1,7’lik azalışla 35,1 milyon olarak gerçekleşti.Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 5,8’lik bir azalış, dış hatlarda yüzde 1,6’lık bir artış kaydedildi. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında ise yüzde 2,1 artış gerçekleşti. Transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında Ocak-Haziran 2018 dönemine kıyasla yüzde 1,1’lik artış gerçekleşti, Yolcu doluluk oranı 0,3 puanlık azalma ile yüzde 80,1 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Haziran 2018 döneminde 88,1 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 0,7 artarak 88,8 milyar olarak gerçekleşti. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 5,9 azalırken, dış hat uçuşlarda yüzde 1,8 arttı.

Haziran ayında yolcu sayısı arttı

Türk Hava Yolları’nın Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2018 döneminde 70,9 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 0,4 artarak 71,1 milyar oldu. ÜYK iç hat uçuşlarda yüzde 4,5 azalırken, dış hat uçuşlarda ise yüzde 1,2 oranında arttı. Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2018 döneminde 239 bin 361 iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 1,8’lik azalışla 235 bin 20 olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2018 döneminde 662 bin 133 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 8,8’lik artışla 720 bin 244 tona yükseldi. 2018 Haziran ayı sonunda uçak sayısı 326 iken 2019 Haziran ayı sonunda 338 olmuştur. THY’nin Haziran 2018 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 3,2’lik artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 1,3, dış hatlarda ise yüzde 4,6 arttı.

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