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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.10.2018 - 15:31, Son Güncelleme:

THY 500 pilot daha istihdam etti

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THY 500 pilot daha istihdam etti

Türk Hava Yolları'nda (THY) göreve yeni başlayan 500 pilot, "Ailemize Hoş Geldiniz" etkinliğinde bir araya geldi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Bize müracaat eden 100 adayın ancak 7 veya 8’i tüm sınavlardan geçebiliyor. Dünyada da bu böyle. Bizde gençlerimizin biraz İngilizce problemi var. Onu halletmeleri gerekiyor” dedi.

Son 15 yılda gelişimini istikrarlı bir şekilde sürdüren Türk Hava Yolları, 2023 hedefleri doğrultusunda genişlettiği filosunu yeni pilot katılımlarıyla güçlendirmeye devam ediyor. THY'de göreve yeni başlayan 500 pilot, "Ailemize Hoş Geldiniz" etkinliğinde bir araya geldi. Kaptan pilot, ikinci pilot ve yetiştirilmek üzere pilot unvanlarıyla 2018 yılında göreve başlayan pilotlar için düzenlenen törene THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi ve şirket yöneticileri katıldı.

Etkinliğindeki konuşmasına kurumun tarihine kısaca değinerek başlayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kazanılan başarıların yenilerine ilham olacağını vurguladı. Ekşi, "Türkiye’nin en değerli markası olarak yükselmeye sizlerle devam edeceğiz. Elimizden gelenin her zaman artı bir fazlasına odaklanmalıyız. Hedeflerimize ailemizin gayretleriyle ulaşacağız. Bu törenle 41 kaptan pilot, 286 ikinci pilot ve kendi yetiştireceğimiz pilotlar ile toplam 500 pilotun ailemize katılımını gerçekleştiriyoruz. Yıl sonuna kadar Türk Hava Yolları’na katılan pilot sayısının bin 100’e ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

"TÜRK GENÇLERİNİ PİLOT OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Pilot ihtiyaçlarını Türk gençlerinden karşılamak istediklerini söyleyen Ekşi, ”Türk Hava Yolları pilot yetiştirmek için Aydon Çıldır’da bir okul kurdu. Ayrıca Türkiye’deki bütün uçuş okullarına biz yetiştirilmek üzere pilot aday adayı veriyoruz. Dolayısı ile Türkiye’den, Türk insanından, Türk gençlerinden pilot yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hatta bazen yurt dışına bile gönderiyoruz ki pilot açığımız Türk gençleriyle karşılansın diye. Yeni bir gelişme olarak MultipilotLicence (MPL) dediğimiz pilotları daha kısa sürede bünyemize katacak sistemle çalışmaya başladık. İnşallah bu sene sonu ilk ekibimizi de bünyemize alacağız. Dolayısı ile bu pilot arkadaşlarımızı daha kısa sürede yetiştirme imkanına sahip olacağız. Türk Hava Yolları pilot ihtiyacını hem kendi bünyemizden yanı sıfırdan pilot arkadaşlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Hem de bizde çalışmak isteyen tecrübeli arkadaşlarımızı da Türk Hava Yollarına davet ediyoruz. Biz şuana kadar 2018’de 500'üncü arkadaşımızı bünyemize kattık. Tabii şuan çalışmalarımız devam ediyor. Yeni pilot arkadaşlarımız bünyemize gelmeye devam ediyorlar. Bu bir süreç ama benim tüm pilot arkadaşlarımıza mesajım şu, pilotluk çok güzel bir meslek. Maddi anlamda da güzel bir meslek. Manevi anlamda, tatmin anlamında güzel bir meslek. Dolayısı ile ben havayollarına geçmek isteyen arkadaşlarımızı birazcık da İngilizcelerini geliştirerek pilot olmaya davet ediyorum. Şuanda 4 bin 800’ün üzerinde arkadaşımız bünyemizde uçuyorlar. Biz bu sene 600'e yakın arkadaşımızı filomuza katacağız. Ama dediğimiz gibi bu bir süreç. Önümüzdeki yıl bizim 41 tane uçağımız gelecek, biz de buna yönelik alımları yapıyoruz. Ama ondan sonraki yıl da devam ediyor. Pilotluk her zaman ihtiyaç duyulan bir meslek. Bu dünyada da böyle. Dolayısı ile gençleri pilot olmaya ailelerinin teşvik etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

"TÜRK HAVA YOLLARI 85 YILDIR HAZIR"

Türk Hava Yolları'nın yeni havalimanı için tüm çalışanlarını tamamlayarak hazır olduğunu söyleyen Ekşi, ”Türk Hava Yolları 85 yıldır hazır. Türk Hava Yollarının hazır olmadığı bir şey yok. Dolayısı ile yeni havalimanının faaliyete geçebilmesi için tüm desteğimizi oraya veriyoruz. Uçaklarımızı götürüyoruz, elemanlarımızı götürüyoruz ve bunları yaparken de büyük bir yardımlaşma ile yapıyoruz. Yeni havalimanı 29 Ekim’de açılacak. Bir tören yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız açacak. Ama ondan sonra tüm büyük projelerde olduğu gibi 2 ay bir test süreci olacak. Buradaki amaç ne? Yolcuyu hiçbir şekilde mağdur etmeden bu işi yapabilmek. Bu kadar büyük bir projede siz ne yaparsanız yapın ufak tefek aksaklıklar olacaktır. Bu iki aylık süreç bu aksaklıkları minimize edebilmek için önemli. Geçende yapılan test iyiydi ama elbette büyük projelerde küçük aksamalar olur. Onda da vardı. Onlar da düzeltilecek. İki ay boyunca biz her gün orada seferler yaparak, varsa şayet ki ufak tefek olabilir. Bu hatalar düzeltilerek, 31 Aralık'ta inşallah büyük geçişe hazırlık yapacağız. O geçişle beraber her şeyin dört dörtlük olmasını istiyoruz. Müteahhit firmaya dediğimiz o, DHMİ ve SHGM de müteahhit firmayı yönlendirdiği o. Ben bir problem görmüyorum. İnşallah 31 Aralık'ta büyük geçiş, büyük göç olacak" ifadelerini kullandı.

"DIŞARIDAN PİLOT BULMAK O KADAR KOLAY DEĞİL"

Pilotluk için başvuran 100 adayın ancak 7 veya 8’inin tüm sınavlardan geçtiğini söyleyen Ekşi, ”Bize müracaat eden 100 adayın ancak 7 veya 8’i tüm sınavlardan geçebiliyor. Dünyada da bu böyle. Bizde gençlerimizin biraz İngilizce problemi var. Onu halletmeleri gerekiyor. Türk Hava Yolları pilot ihtiyacını Türkiye’den karşılamak için elinden geleni yapıyor. Bunu diğer havayollarından da bekliyoruz. Eğer ileride yabancı pilota mahkum kalmamak istiyorsak Türkiye’de gençleri daha iyi yetiştirmek ve pilotluğa teşvik etmek gerekiyor. Türk Hava Yolları gerekli yatırımları yapıyor. Uçuş okullarını da destekleyerek olabildiğince kendi bünyemizden bunu karşılamaya çalışacağız. Biz global bir hava yoluyuz. Dışarıdan da pilot alımımız oluyor. Dünyada büyük bir pilot açığı var. Dışarıdan istediğiniz gibi pilot bulmak o kadar kolay değil. Ama Türk gençlerinin bu alandaki boşluğu dolduracağına inanıyorum” dedi.

POLİSTİ PİLOT OLDU

Atatürk Havalimanı’nda polis olarak görev yaptıktan sonra pilot olan 32 yaşındaki Musa Aslan, “Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir meslekti. Havalimanında görev yaptığım sürece uçuş ekiplerini gördüğümde bu isteğimin arttığını gördüm. Sabırla yolumda devam ettim. 18 aylık pilotaj eğitimimi tamamladım. Hayal ettiğim şirketteyim. İki meslekte kurallara uymayı gerektiren şerefli meslek. Arkadaşlarım da benimle gurur duyuyor. Azmin sonu her zaman başarıya ulaştırıyor” diye konuştu.

HOSTESTİ PİLOT OLACAK

7 yıldır kabin memuru olarak görev yapan Pınar Çetin ise, havacılığı bırakamayacağına karar verdikten sonra pilotaj eğitimine başvurduğunu ifade ederek, “Havacılığa merakım çok erken yaşlarda vardı. Zorlu bir eğitim süreci bekliyor. İki yıl eğitim alacağım. Bu kararım arkadaşlarım için de sürpriz oldu. Hepimiz aynı çatı altındayız. Bu şirketin başarısı için çaba harcıyoruz. Umarım kokpit koltuğunda oturmayı da başarabiliriz" dedi.

Tarom Romen Havayolları'nda Boeing 737 tipi uçaklarda ikinci pilot olarak görev yapan Beatrice Filip de THY ailesine katıldı. Toplam 2 bin uçuş saati bulunduğunu ve 3 ay önce THY’ye katıldığını ifaden eden Filip, “THY çok büyük bir şirket, burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umarım uzun yıllar burada görev yaparım” şeklinde konuştu.

 

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