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THY, 2019’da 900 pilot alacak

İHA
28.02.2018 - 10:11 | Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde Türkiye’nin ilk ‘Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü’ kuruldu. Törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2019 yılında 900’e yakın pilot istihdam edeceğiz” dedi.

Türk Hava Yolları ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde Türkiye’nin ilk ‘Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü’ kuruldu. Enstitüsü’nün imza töreninde konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ekşi, “Bayrağımızı dünyanın 121 ülkesinde gururla dalgalandırdığımız gibi ülkemizde her geçen gün daha da yoğunluk kazanan yerlileşme ve millileşme çalışmalarına bu vesileyle de katkı sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uygulamaya aldığımız programdan önce yurt dışından ithal ettiğimiz bu hizmeti bundan böyle ülkemizin değerli akademisyenlerinden temin etmiş olacağız. Bu, hem ülkemiz, hem de bizler için büyük bir onur” şeklinde konuştu.

  2019 YILINDA 900’E YAKIN PİLOT ALACAĞIZ

Tarihi büyüme ve yolcu rekorlarına ulaşan Türk Hava Yollarının yılda yaklaşık 500 pilot aldığını söyleyen Ekşi, ”Bu güne kadar yılda 500 pilot alıyorduk. Önümüzdeki sene 2019’da 900’e yakın pilot istihdamımız söz konusu. Bu kadar pilot alıyorsanız bu testleri de artık yerlileştirmeliyiz. Türk Hava Yollarının diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da olduğu gibi bu alanda da Türkiye’ye özgü bir test geliştirmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: THY , Alım , Pilot
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