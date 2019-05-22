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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

THY, 2019'da 10 bin kişiyi işe alacak

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THY, 2019'da 10 bin kişiyi işe alacak

İstanbul Havalimanı’nda hızlı bir büyüme yakalamak isteyen Türk Hava Yolları istihdam sayısını da arttırıyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, alacakları çalışanlarla beraber bu yıl 10 bin yeni istihdam sağlayacaklarını bildirdi. Havalimanında başarılı günler için ekipçe seferber olduklarını anlatan Aycı, şunları kaydetti: “Sene başında yaptığımız planlar yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerineydi. Ama yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde ve konularda kısa kaldığımızı görerek, buralarda kas gücümüzü artırmak üzere ilave çalışanlar alma ihtiyacımız oldu. Şu ana kadar 8 bin 430 istihdamın içinde yaklaşık 4 bin 400’ünü ilk 5 ayda zaten gerçekleştirdik. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Hem Türkiye’nin istihdam seferberliğine ve Türkiye ekonomisindeki istihdam ihtiyacına çok önemli bir katkı olacak şekilde bu yıl 10 bini bulacak bir istihdamdan söz ediyoruz.”

Aycı, Boeing’e ait 737 Max model yolcu uçaklarının yere indirilmesinin ardından yaşanan süreçle ilgili soruyu şöyle cevapladı: “Bu hafta onların CEO’su bana ziyarete geliyor. Bu konuda en üst düzeyde karşılıklı görüşmeyi, garantileri, çözümle ilgili süreci bir kere daha ele alacağız.”

BAYRAMDA 80 BİN YOLCU

İlker Aycı, Ramazan Bayramı’nda yoğunluk beklediklerini aktararak, “Bayramda günlük giden yolcu sayısı 80 bini aşacaktır. Burada yeni bir sınava ve sınanmaya tabii tutulacağız. Bununla ilgili ekiplerimizle tüm çalışmalarımızı yaptık, tüm tedbirlerimizi aldık” dedi.

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