THY, 2019'da 10 bin kişiyi işe alacak
İstanbul Havalimanı’nda hızlı bir büyüme yakalamak isteyen Türk Hava Yolları istihdam sayısını da arttırıyor.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, alacakları çalışanlarla beraber bu yıl 10 bin yeni istihdam sağlayacaklarını bildirdi. Havalimanında başarılı günler için ekipçe seferber olduklarını anlatan Aycı, şunları kaydetti: “Sene başında yaptığımız planlar yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerineydi. Ama yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde ve konularda kısa kaldığımızı görerek, buralarda kas gücümüzü artırmak üzere ilave çalışanlar alma ihtiyacımız oldu. Şu ana kadar 8 bin 430 istihdamın içinde yaklaşık 4 bin 400’ünü ilk 5 ayda zaten gerçekleştirdik. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Hem Türkiye’nin istihdam seferberliğine ve Türkiye ekonomisindeki istihdam ihtiyacına çok önemli bir katkı olacak şekilde bu yıl 10 bini bulacak bir istihdamdan söz ediyoruz.”
Aycı, Boeing’e ait 737 Max model yolcu uçaklarının yere indirilmesinin ardından yaşanan süreçle ilgili soruyu şöyle cevapladı: “Bu hafta onların CEO’su bana ziyarete geliyor. Bu konuda en üst düzeyde karşılıklı görüşmeyi, garantileri, çözümle ilgili süreci bir kere daha ele alacağız.”
BAYRAMDA 80 BİN YOLCU
İlker Aycı, Ramazan Bayramı’nda yoğunluk beklediklerini aktararak, “Bayramda günlük giden yolcu sayısı 80 bini aşacaktır. Burada yeni bir sınava ve sınanmaya tabii tutulacağız. Bununla ilgili ekiplerimizle tüm çalışmalarımızı yaptık, tüm tedbirlerimizi aldık” dedi.
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