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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
13.05.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

THY 2018’de mobil uygulamadan 4.1 milyon bilet sattı

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THY 2018’de mobil uygulamadan 4.1 milyon bilet sattı

TÜRK Hava Yolları (THY), yolcularının seyahatlerini kolaylıkla planlayabildikleri mobil uygulaması aracılığıyla 2018 yılında 4,1 milyon adet bilet sattı.

THY yolcuları, 2018 yılında mobil uygulama üzerinden 4.1 milyon adet biletleme işlemi gerçekleştirdi. Geliştirmeler ve hizmete alınan yeni özelliklerin etkisiyle yolcular için güvenilir bir seyahat asistanına dönüşen mobil uygulama, 2018 yılında 75,2 milyonluk rekor yolcu yolcu taşıyan THY’nin başarılı performansına önemli bir katkıda bulundu.

MOBİL UYGULAMAYA OLAN İLGİ ARTTI

2017’de mobil uygulama marketlerinden 2 milyon 502 bin kez indirilen uygulama, geçen yıl yüzde 20 artışla 3 milyon kez indirildi. Uygulamanın yeni ara yüzü ve sunulan hizmetler, yolcular tarafından büyük beğeni topladı.

TÜRKİYE’DEN SONRA EN ÇOK ALMANYA’DA İNDİRİLDİ

Android ve IOS sistemine sahip akıllı telefonların uygulama marketlerinden edinilebilen uygulama Türkiye’den sonra en çok Almanya’da ilgi gördü. Türkiye’de geçtiğimiz yıl 1 milyon 445 bin kullanıcı uygulamayı akıllı telefonlarına indirirken bu sayı Almanya’da 212 bin oldu. İlk beşteki diğer üç ülke ise Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya.

YOLCULARIN YÜZDE 66’SI SEYAHATLERİNİ TEK YÖNLÜ PLANLADI

Mobil uygulama üzerinden biletleme işlemlerini gerçekleştiren THY yolcularının yüzde 66’sı seyahatlerini tek yönlü olarak planladı. Gidiş ve dönüş seyahat planı yapan yolcuların oranı yüzde 32 olurken çoklu uçuş planlayan yolcuların oranı ise istatistiklere yüzde 2 olarak gerçekleşti.

7 FARKLI DİLDE HİZMET VERİYOR

Önceki sürümlerde kullanıcılara yalnızca Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet sunan uygulamaya, yeni geliştirmeler ile Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca dilleri de eklendi. THY, mobil uygulamanın yanında misafirlerini web sitesinde 12, çağrı merkezinde ise 14 farklı dilde karşılıyor.

THY mobil uygulaması ile yolcular, hızlı bir şekilde bilet almanın yanı sıra mil işlemlerini gerçekleştirebiliyor, rezervasyonlarını yönetebiliyor ve kayıtlı uçuşlarını görüntüleyebiliyor. Kullanıcısını tanıyan mobil uygulama, THY yolcularının geçmiş seyahat tercihleri ve beğenilerine göre özel öneriler de sunuyor.

 

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