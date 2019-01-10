THY, 2018'de 75,2 milyon yolcu taşıdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY, 2018'de 75,2 milyon yolcu taşıdı
GeriEkonomi THY, 2018'de 75,2 milyon yolcu taşıdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
10.01.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

THY, 2018'de 75,2 milyon yolcu taşıdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY, 2018'de 75,2 milyon yolcu taşıdı

THY'nin yolcu sayısı 2018'de önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artarak 75,2 milyona ulaştı - Yıl genelinde toplam yolcu doluluk oranı, 3 puanlık artışla yüzde 82 olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 81 seviyesine, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesine ulaştı

Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı 2018'de önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artarak 75,2 milyona ulaştı.

THY'den yapılan açıklamada, şirketin Ocak-Aralık 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi yer aldı. Buna göre, 2018'de önceki yıla göre talepte ve yolcu sayısında yaklaşık yüzde 10 artış sağlandı ve yolcu sayısı 75,2 milyona yükseldi.

Toplam yolcu doluluk oranı, ocak-aralık döneminde 3 puanlık artışla yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 81 seviyesine, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesine ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 12'lik önemli bir artış yaşandı. 2018'de toplam taşınan kargo ve posta, 2017'ye göre yüzde 25 artarak 1,4 milyon tona ulaştı.

ARALIKTA DOLULUK YÜZDE 80,2 OLDU
Açıklamada, THY'nin 2018 Aralık ayına ilişkin yolcu ve kargo trafik sonuçları da yer aldı. Buna göre, THY'nin aralık ayında doluluk oranı yüzde 80,2'ye yükseldi. Yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki yükseliş, Türkiye'ye ve şirkete olan talep artışının yıl sonunda da devam ettiğini gösterdi.
Aralık ayında taşınan yolcu sayısı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1'lik artış göstererek 5,5 milyona ulaştı. Bu ayda toplam doluluk 0,5 puan yükseldi. Dış hat doluluk 0,5 puanlık artışla yüzde 80 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise yüzde 84 doluluk oranına ulaşıldı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 3'lük bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurt dışı yolcu sayısında ise yüzde 8'lik bir yükseliş görüldü.

KARGO VE POSTA HACMİNDE ÇİFT HANELİ ARTIŞ SÜRDÜ
Kargo ve posta hacmi, önceki aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 33 ile Kuzey Amerika ile Afrika, yüzde 17 ile Uzak Doğu ve Avrupa katkı sağladı.

Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika'da yaklaşık 2,5 puan, Kuzey Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu'da ise birer puanlık artış gerçekleşti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan açıkladı: Hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir

MAN’ın tüm dünyada otobüs üretiminden sorumlu oldu

Dolar kuru 5.47 seviyesinde işlem görüyor

İflas başvurusu yapmıştı! Teklif yükseltti