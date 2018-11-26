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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.11.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

THY 2 bin 600 personel alacak

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THY 2 bin 600 personel alacak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: "THY'nin filosunu genişletmesine bağlı olarak gelecek yıl yaklaşık bin pilot, bin 600 kabin memuru alımı yapılacak. Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim. İstanbul Havalimanı'nda daha fazla büyürsek, daha fazla personel ihtiyacımız olacak" açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin filosunu genişletmesine bağlı olarak gelecek yıl bin pilot, bin 600 kabin memuru alınacağını bildirdi.

Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin, büyümesine bağlı olarak her sene kokpite ve diğer birimlere personel alımı yaptığını söyledi.
THY'ye 2019'da 41 yeni uçak geleceğini ve bazı uçakların filodan çıkacağını ifade eden Ekşi, filonun genişlemesine bağlı olarak gelecek yıl bin pilot, bin 600 kabin memuru alımı yapılacağını bildirdi. Ekşi, "Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim." dedi.

THY'nin büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Ekşi, şöyle devam etti:
"Bize hizmet veren firmalar da özellikle İstanbul Havalimanı'nın mekansal büyüklüğüne bağlı olarak daha fazla eleman alıyorlar. İstanbul Havalimanı tüm fazlarıyla tamamlandığında 250 bine yakın personel çalışacak. Biz de doğal büyümemize bağlı olarak eleman alıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda daha fazla büyürsek ki en büyük hedefimiz bu, daha fazla personele ihtiyacımız olacak."

İstanbul Havalimanı'nın Türk sivil havacılığını "uçuracağını" dile getiren Ekşi, Türkiye'ye yapacağı katkılar nedeniyle herkesin yeni havalimanıyla gurur duyması gerektiğini anlattı.

"ANKARA İKİNCİ HUB, ANTALYA TURİZM 'HUB'I OLACAK"

THY'nin Ankara'dan yurt dışında Roma, Londra, Bağdat ve Bakü'ye sefer yapması için bazı izinlerin alındığını, bazı izinler için de çalışmaların devam ettiğini belirten Ekşi, başkenti doğrudan yurt dışına bağlamak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ekşi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THY arasında imzalanan protokol kapsamında Avrupa'dan Antalya'ya direkt sefer yapılması için strateji belirlediklerine işaret ederek, buradaki amacın, turist sayısının artırılmasının yanı sıra ülkeye daha çok para bırakacak turist gelmesi olduğunu söyledi.
İstanbul'un ana "hub" olmaya devam edeceğine dikkati çeken Ekşi, "Ankara ikinci hub olarak ortaya çıkarken, Antalya da turizm 'hub'ı olacak." diye konuştu.

Ekşi, söz konusu kentlere sefer sayılarının belli bir doygunluğa ulaşılmasının ardından artacağını vurgulayarak, bu sürenin de birkaç yıl içinde gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

 

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