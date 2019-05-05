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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
05.05.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

THY 12 Mayıs’ta Zonguldak Havaalanı'nda

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THY 12 Mayıs’ta Zonguldak Havaalanı'nda

Türk Hava Yolları, Zonguldak seferlerine başlayacağını duyurdu.

Bir süredir gündemde olan seferlere ilişkin THY’den açıklama geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama yapan THY, uçak müsaitliğine bağlı olarak Zonguldak seferlerine başlayacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, ’Ortaklığımız Yönetim Kurulu’ nca, uçak müsaitliğine bağlı olarak Zonguldak Havalimanı’na tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir’ denildi.

Türk Hava Yolları(THY) uçağı geçtiğimiz günlerde Zonguldak Havalimanı’na test inişi yapmış ve Genel Müdür Bilal Ekşi de bu uçuşu Twitter hesabından paylaşmıştı. Ekşi yaptığı paylaşımda, “11 Mayıs’ta Zonguldak seferlerimize başlıyoruz. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün sefer yapacağız. İlk sefer uçuşumuz 12 Mayıs’da hayırlı ve bereketli olsun” diyerek "Siyah akar Zonguldağın deresi. Yüz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası?" diye paylaşımda bulundu.

Buna göre tek yönlü uçuşlar İstanbul’dan 99.00 TL, Zonguldak’tan 95.00 TL, gidiş-geliş uçuşları ise 189.00 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi. Uçuş saati İstanbul’dan 07:45-09:00, Zonguldak’ dan ise 10:00-11:10 olacağı açıklandı.

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