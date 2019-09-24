Thomas Cook’un iflası incelenecek
İngiltere Finansal Raporlama Konseyi yaptığı açıklamada, seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasını soruşturmayı düşündüğünü ifade etti.
Bir FRC sözcüsü, "Thomas Cook'daki son gelişmeler ışığında, acil bir durum olarak ve İflas Servisi ile işbirliği içinde soruşturma ve icra eylemi için inceleme yapmayı düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.
48 SAATLİĞİNE DURDURDU
Thomas Cook Polonya'nın rezervasyonlarını da geçici olarak 48 saat durdurduğunu açıkladı.
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