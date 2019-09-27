Thomas Cook'tan sonra Adria Hava Yolları da sıkıntıya girdi
Slovenya merkezli Adria Hava Yolları ekonomik sıkıntılar sebebiyle Pazartesi günü de dahil olmak üzere uçuşlarını iptal etti.
Dünyanın en büyük tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından şimdi de Slovenya merkezli Adria Hava Yolları maddi imkansızlık nedeniyle seferlerinin bir kısmını iptal etti.
Yurtdışında turizm sektöründe sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Thomas Cook'un iflas edip onbinlerce kişiyi mağdur etmesinin ardından Slovenya merkezli Adria Hava Yolları, hafta sonu ve Pazartesi günleri için planlanan uçuşlarının birçoğunu ekonomik sıkıntılar sebebiyle iptal ettiğini duyurdu.
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