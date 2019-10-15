'Thomas Cook'tan boşalan hacmi dolduracağız'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri'Thomas Cook'tan boşalan hacmi dolduracağız'
GeriEkonomi 'Thomas Cook'tan boşalan hacmi dolduracağız'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

'Thomas Cook'tan boşalan hacmi dolduracağız'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Thomas Cook'tan boşalan hacmi dolduracağız'

İngiliz tur operatörü Jet2holidays Üst Yönetcisi Steve Heapy, Muğla’da turizmcilerle bir araya geldi.

İngiliz tur operatörü Jet2holidays'in Üst Yöneticisi Steve Heapy, Muğla'da turizmcilere sunum yaptı.

Marmaris, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'deki otel sahipleri ve yöneticileri ile Dalaman'da bir otelde toplantı yapan Steve Heapy, Jet2holidays ve Jet2.com'un Türkiye'ye yönelik operasyonlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Heapy, 2020 yılına yönelik koltuk planlamalarını ve İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası sonrası koltuk güncellemelerini de turizmcilerle paylaştı.

Thomas Cook'un iflasından sonra Jet2holidays'in İngiltere'nin en büyük tur operatörü konumuna geldiğini ifade eden Heapy, Türkiye'de işler iyiye gitse de kötüye gitse de firmasının operasyonlarının sürdüğüne dikkati çekti.

Heapy, şöyle konuştu:

"Thomas Cook'tan boşalan hacmi yeni otellerden çok çalıştığımız otellerdeki oda sayısını arttırarak doldurmaya devam edeceğiz. Ortak iş yaptığımız otellere öncelik vererek yatak ihtiyacını gidereceğiz. Turizm Bakanı sektörden geliyor. Sektörün ihtiyaçlarını iyi anlayan birisi. Mevcut durumu nasıl düzeltebiliriz diye bizlerle görüştü. Türk hükümeti bu konuyu çok iyi anladı. Sorunun çözümü için de her türlü iş birliğinin içinde. Bu konuda biz de kolaylık gördük."

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Muğla'da turizmcilerin katılımıyla çok verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Jet2holidays Üst Yöneticisi Steve Heapy'den 2020 yılı öngörülerini dinlemenin faydalı olduğunu aktaran Bülbüloğlu, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir tablo çizdi. Rekabetin olması otelciler tarafından güzel bir durum. Diğer tur operatörleri de böyle güzel toplantılar yapar, Thomas Cook’un açığını kapatırlar. Çok kuvvetli güçlü bir tur operatörü Jet2holidays. CEO'su çok güzel şeyler aktardı. Kendimize güvenimiz geldi. İnanıyorum koydukları hedefleri gerçekleştirecek. Uçak ayağında çok kuvvetliler. Bölge adına böyle bir CEO’yu ağırlamak bizler adına iyi oldu."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Sabiha Gökçen Havalimanı'na ödül
Edirne'de çiftlik kurdular! Talebe yetişemiyorlar
IMF'ten Türkiye ekonomisi büyümesi için revize
Bakanlık satışa çıkardı... Teklif gelmedi