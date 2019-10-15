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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

"Thomas Cook olayında iyi bir sınav verdik"

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"Thomas Cook olayında iyi bir sınav verdik"

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Thomas Cook olayında iyi bir sınav verdik. Bundan almamız gereken dersler var, yeniden bir yapılanma içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasında sektör olarak iyi bir sınav verildiğini belirterek, "Bundan almamız gereken dersler var, yeniden bir yapılanma içerisindeyiz." dedi.

Ayık, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen "Geleneksel AKTOB Buluşması"nda, Türkiye'de katma değer oluşturan en önemli sektörün temsilcileri olduklarını söyledi. Sektörün geleceğini de çok iyi gördüklerine değinen Ayık, sorunların çözümü noktasında birlikte hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

İngiliz tur şirketi Thomas Cook'un iflasının sektöre önemli dersler kazandırdığına işaret eden Ayık, şöyle konuştu:
"İflasın açıklanmasından itibaren çok bilinçli şekilde hareket edildi. Müşterilerimizle çok yüz yüze gelmedik, konaklayan misafirlerimiz güvenli şekilde evlerine döndü. Sektör temsilcileri olarak da özverili bir çalışma yürüterek, tüketicileri mutlu şekilde ülkelerine gönderdik. Thomas Cook olayında iyi bir sınav verdik. Bundan almamız gereken dersler var, yeniden bir yapılanma içerisindeyiz. Sektör çift haneli büyüme gerçekleştirdi. Çift haneli büyümeler sevindiriyor ama büyüme de küçülme de istikrarlı olmalı."

"ÇOK CİDDİ HAZIRLANIRSAK 75 MİLYON TURİSTİ GÖREBİLİRİZ"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da oldukça iyi bir sezon geçirildiğini, turizmin en iyi yılını yaşadığını söyledi. Türkiye'nin bu yıl 52 milyon turisti ağırlamış olacağını ifade eden Yağcı, doluluk oranlarının da sevindirici boyutlara yaklaştığını vurguladı.

2023 turizm vizyon stratejisinin içinde turizmin çeşitlendirilmesi, kültür turizmine ağırlık verilmesi gibi çeşitli maddelerin bulunduğunu ifade eden Yağcı, şöyle devam etti:

"2023 yılındaki hedef 75 milyon turisti ülkemize getirmek, 65 milyar dolarlık gelir oluşturmak. Bunlar gerçekçi rakamlar. Önümüzdeki 5 yıl çok ciddi şekilde hazırlanırsak 75 milyon turisti görebiliriz. Gelirler noktasında da her geçen gün artışı görüyoruz. Antalya'da eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 16'lık bir büyüme gerçekleşerek 13 milyon turist sayısına ulaşıldı. Yıl sonu için ise hedef 16 milyon turist. Şu anki verilere göre bu hedef gerçekleşecek. Ekimin ilk haftasında büyüme oranımız yüzde 20. Güneyde yaşadığımız duruma, Thomas Cook sıkıntılarına karşın yüzde 20'lik büyüme göstergesi takdire şayandır. Herkesin gıptayla bakacağı durumu ifade ediyor. Bu hepimizin başarısı. Türkiye olarak bu sektörde güçlü bir ülkeyiz, gerekli tecrübeye sahibiz. Koordinasyon ve tanıtımı daha da artırmalıyız."

Yağcı, 27-28 Kasım'da 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ni yapacaklarını da kaydetti. 

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