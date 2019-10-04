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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.10.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Thomas Cook mağduru işletmeler kredi başvurusuna başladı

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Thomas Cook mağduru işletmeler kredi başvurusuna başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama tesisi işletmelerine yönelik kredi destek paketi için başvuruları almaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, iflas eden İngiliz tur şirketi Thomas Cook'tan doğacak mağduriyetin önlenmesi için hazırlanan kredi destek paketine başvuruları almaya başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz Tur Operatörü Thomas Cook'un 23 Eylül itibarıyla iflas ettiğini duyurduğu hatırlatıldı.ü

Türkiye'deki konaklama tesisi işletmelerine yönelik kredi destek paketi başvurularının bugün alınmaya başlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kredi Destek Paketinden yararlanmak isteyenlerin, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte en geç 18 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir."
Gerekli belge ve formlara Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sayfasından ulaşılabilecek.

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