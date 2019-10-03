THK'nin VIP jeti dünya semalarında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHK'nin VIP jeti dünya semalarında
GeriEkonomi THK'nin VIP jeti dünya semalarında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
03.10.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

THK'nin VIP jeti dünya semalarında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THK'nin VIP jeti dünya semalarında

THK'ye bağlı Gökçen Havacılık'a ait VIP jet uçağı, ilk yolcuları için Selanik'e ve ardından Kiev'e gitmek üzere havalandı.

Türk Hava Kurumuna (THK) bağlı Gökçen Havacılık'a ait VIP jet uçağı, bir kiralama şirketiyle yapılan anlaşma kapsamında ilk yolcuları için Selanik'e ve ardından Kiev'e gitmek üzere yola çıktı.

THK'den yapılan açıklamaya göre, Cessna Textron firmasının 2009 yılında ürettiği VIP iş jeti Cessna Citation XL5 , bakım için bulunduğu Avusturya'dan temmuzda Türkiye'ye geldi.

Gökçen Havacılık, uçağın dünyanın değişik yerlerinden gelen talepleri karşılaması için bir hava aracı kiralama şirketiyle 3 yıllık anlaşma yaptı. İlk yolcularını uçurmak için Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan Yunanistan'ın Selanik kentine yola çıkan uçak, daha sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidecek.

Uçak, Ankara'dan THK, Gökçen Havacılık, THK Teknik, THK Uçuş Akademisi ve THK Üniversitesi yetkililerinin katıldığı törenle uğurlandı.

Uçak, iş insanlarından siyasetçilere, bürokratlardan sanatçılara kadar yolculukları için daha az zaman ve daha fazla konfor arayan kesimlere hizmet verecek.

Cessna Citation XL5 jet uçağında çift jet motoru bulunuyor. 8 1 kişilik uçak 52 fit uzunluğunu buluyor. Kabin içi yüksekliği 1,68 metre olan uçak, yaklaşık 3 bin 400 kilometre menzile sahip ve saatte 760 kilometre hıza ulaşabiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakanlık kararı Resmi Gazete'de... Alışveriş yaparken dikkat edin!
Banka müşterileri şokta! Kredi kartı bilgileri çalındı
Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kira artışı ne kadar olacak?
Enflasyon tek haneye indi