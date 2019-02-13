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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
13.02.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

The Chain Stars'dan kripto para borsası

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The Chain Stars'dan kripto para borsası

Blockchain teknolojilerini kullanarak, yeni nesil girişimciliği teşvik amacıyla yola çıkan The Chain Stars, kripto para borsası Bitpapel Exchange, Türkiye’de işlemlerine başladı.

CEO'su Güray Çemberci önderliğinde çalışmalarını sürdüren The Chain Stars’dan yapılan açıklamada, "Bitpapel Exchange, sahip olduğu ekosistem sayesinde Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto paraların e-ticaret sitelerinde işlem görmesine olanak sağlıyor. Pek çok farklı lokasyonda ATM'ler aracılığıyla hizmet sunacak olan sistem, kullanıcıların takas işlemleri için sunduğu güvenli zemin sayesinde büyük ilgi uyandırıyor. Otomasyon mantığıyla işleyen kripto para borsası, farklı üyelerin verdiği komutların eşleştirilmesi mantığına dayanıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Bitpapel Exchange, kripto para alanında bilimsel analizleri, etkin raporları ve kullanıcı etkileşimlerini göz önünde bulunduruyor. Üyelerin kâr odaklı işlemler gerçekleştirmesi için titizlikle düzenlenen borsa sistemi, vizyoner girişimcilerin yanı sıra kripto para sektöründe deneyim elde etmek isteyen kullanıcılar için de kayda değer olanaklar sağlıyor. Bitpapel, diğer borsa platformlarına kıyasla pratik kullanım imkanı ve düşük komisyon seçeneğiyle ön plana çıkıyor.

Bitpapel'in, yakın zamanda Avrupa ve Balkanlar'da da hizmet vermeye hazırlandığı belirtildi.

 

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