Tezgahlarda balık bolluğu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTezgahlarda balık bolluğu
GeriEkonomi Tezgahlarda balık bolluğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)
23.09.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Tezgahlarda balık bolluğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tezgahlarda balık bolluğu

UCUZ, lezzetli ve sağlıklı olduğu için sıklıkla tercih edilen balık, av sezonunun açılmasıyla birlikte sofralardaki yerini aldı.

Av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından tezgahlar balıkla doldu. İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki Havra Sokağı, ucuz ve taze balık tüketmek isteyenlerin değişmeyen adresi. İzmirliler tezgahlarda bol bulunan sardalya, hamsi ve palamut balığını tercih ederken, satıcılar havaların soğumasıyla birlikte gelmesini bekledikleri Karadeniz balığını satmak için gün sayıyor. 1 Eylül’de av sezonu başlamadan önce 15- 20 lira olan sardalyanın kilosunun 7 liraya kadar düştüğünü belirten balıkçı esnafı Serkan Üstger, palamudun fiyatının büyüklüğüne göre değiştiğini anlattı. 300- 400 gramlık palamudun tanesinin 10 lira, 600- 700 gramlık palamudun tanesinin 15 lira daha büyük olanların ise 20 liradan satıldığını söyleyen Üstger, hamsinin fiyatının 10 lira olduğunu ifade etti. Yılın belli bölümünde çıkan palamudun buzluklarda muhafaza edilebildiğini de anlatan Üstger, şöyle dedi:

"Karadeniz’den İzmir’e havaların soğumasıyla birlikte daha çok balık gelecek. İzmirliler kısa süre içinde Karadeniz hamsisine kavuşacak. Büyük balıklardan çupra ve levrek, Avrupa’ya ihraç edildiğinden fiyatları daha yüksek. İzmirliler denizin içinde yaşamalarına karşın balığa yeterince ilgi göstermiyor. Egeliler ne yazık ki balık yemeyi bilmiyor. Kısa bir süre sonra Karadeniz’den palamut, lüfer, çinekop ve hamsi gelecek. Karadeniz’de tuzluluk oranı daha fazla. Oradan gelen balıklar daha yağlı ve lezzetli oluyor. Balıktan anlayanlar onu istiyor. Haftada en az 3 gün balık yenebilir. Et çok pahalı, balık onun yanında bedava."

BALIK SATARKEN SESİ KISILDI

Havra Sokağı’ndaki balıkçılardan Serkan Çömlek ise elindeki balık miktarını azaltmak amacıyla bağırarak müşterileri tezgaha çağıran esnaflardan biri oldu. Balığının çok olduğunu ve sabah erken saatlerden itibaren satış yapmak için bağırdığını anlatan Çömlek, sesinin kısıldığını söyledi. Yazın yeterince balık yiyemediklerini anlatan müşterilerden Hasan Aydın ise "Haftanın iki, üç günü balık yerim. Çünkü çok hesaplı. Üç balıkla ailecek doyuyoruz" dedi. Et yerine balığı tercih ettiğini söyleyen Ferdi Gayır, haftada 4 gün balık yediğini dile getirdi. Ayşe Gökçe de "Balığı sürekli burdan balık alıyorum. Levrek, çupra, sardalya hepsini severim. 3 gün yaparız. Fiyatlar da güzel, çok memnunum" diye konuştu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Herkes oraya gidiyordu! Şimdiki hali inanılmaz...

Kiralıklarda ‘döviz’ inadı

Dünyanın en büyük inşaat firmaları belli oldu! Türkiye'den 46 firma listede...

Yurda dönüş seferberliği