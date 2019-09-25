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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA) 
25.09.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

Tether dördüncü sıraya yükseldi

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Tether dördüncü sıraya yükseldi

Kripto para birimleri piyasalarında etkili olan düşüş eğilimine rağmen, Tether stablecoini son 24 saatte yüzde 0.33 artışla Bitcoin Cash'i geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin hash rateinin 23 Eylülde yüzde 40 düşmesinin ardından Bitcoin'de etkili olan düşüş eğilimi piyasanın geri kalanına da yansımış ve en yüksek hacimli 100 birimden 98i düşmüştü.

Bitcoin'deki düşüş eğilimi gibi söz konusu ani düşüşler veya değer kayıplarında yatırımcıların stablecoin olması sebebiyle tercih ettiği Tether, piyasadaki düşüşe rağmen son 24 saatte yüzde 0.33 artışla 1 dolara yükseldi.

Stablecoinlere yönelik ilgi Facebook'un kripto parası Libra'nın da bir stablecoin olarak piyasaya sürüleceği açıklamalarının ardından artmıştı. Facebook, geçen hafta yaptığı açıklamada, Libra'nın Libra'nın bağlı olacağı söz konusu varlık sepetinin yüzde 50'sinin dolardan, yüzde 18'inin eurodan, yüzde 14'ünün yenden, yüzde 11'inin sterlinden ve yüzde 7.0'sinin de Singapur dolarından oluşacağı belirtilmişti.

Tether'deki artışa rağmen piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 13.67 düşüşle 8,409 dolara geriledi ve 151 milyar 8 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.9'unu oluşturdu.

Toplam 2,895 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte Tether dışında yüzde 6.02, yüzde 1.27, yüzde 0.83, yüzde 0.22, yüzde 0.17, yüzde 0.08 ve yüzde 0.01 ile sırasıyla yalnızca Crypterium, MonaCoin, Statis Euro, USD Coin, Dai, TrueUSD ve Paxos Standard yükseldi. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 92'sinde etkili olan düşüş eğilimine de yüzde 31.89 ile 37'nci sıradaki V Systems öncülük etti.

Bitcoin'in 8,455 dolarla 8,500 doların altına gerilemesine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 36 milyar dolara denk gelen yüzde 16.4 düşüşle 219 milyar 200 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 103 milyar 187 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 13.67

2.Ethereum yüzde 14.71

3.Ripple yüzde 11.39

5.Bitcoin Cash yüzde 24.02

6.Litecoin yüzde 17.43

7.EOS yüzde 22.14

8.Binance Coin yüzde 20.21

9.Bitcoin SV yüzde 25.52

10.Stellar yüzde 13.52 düşerken

4.Tether yüzde 0.33 yükseldi.

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