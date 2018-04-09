‘Teşviklerin etkisini 2-3 yıl içinde göreceğiz’
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, proje bazlı teşvik sistemi tanıtımı ve 2017 yılında hazırlıkları tamamlanan yatırımlara teşvik belgesi dağıtım töreninde aşağıdaki açıklamaları yaptı:
*Proje bazlı teşviklerin cari açığa pozitif etkisini önümüzdeki 2-3 yıl içinde göreceğiz
*Bu yatırımların tamamı ya doğrudan yabancı yatırım ya da yabancı ortaklıdır
*Arzı, üretimi, verimliliği artırıcı politikalar ile ekonomi büyüyecek, enflasyon düşecek, borç ve yüksek finansman maliyetinden Türkiye kurtulacaktır
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