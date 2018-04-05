Teşvikler, leasingle yatırımı arttıracak

LEASING şirketleri çıtayı yükseltti, 2017’de, KOBİ’lere sağladıkları 6,5 milyar dolarlık finansman desteğini, 2018’de 10 milyar dolara yükseltecekler. Geçen yılı 58 milyar liralık büyüklük ve 22,5 milyar liralık işlem hacmi ile kapatan leasing sektörünün yaptığı finansal kiralamaların yüzde 80’ini yatırım finansmanı oluşturdu. Adana’da düzenlenen toplantıda, finansal kiralama şirketleri, KOBİ’lere ve sanayicilere leasing ile yatırımın avantajlarını anlattı.

Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana ekonomisinin gelişebilmesi için finansmana ihtiyaç olduğunu belirterek, ilin gözetilmesi gerektiğini söyledi. Sözlü, enerji ihtisas bölgesinin önünün açılması gerektiğini belirterek, “Enerji ihtisas bölgesi için bizim üzerimize düşen ne varsa biz yapmaya hazırız” dedi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 2018’de, yatırım destekleri, istihdam teşvikleri ile üretimin ve sanayinin daha iyi olacağını belirterek, 2017’nin başarılı geçmesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin katkısı olduğunu kaydetti. Kıvanç, “İstihdam teşviki ve KGF desteği bu yıl da devam edecek. Bu sayede 2018 iyi bir yıl olacak. Leasing ise bizim kullandığımız bir finansman yöntemi. Birçok bankanın kredi sıkıntısı çıkarttığı konularda leasingciler finansman sağlayarak yatırımın önünü açıyor” dedi.

10 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Vekili Ünal Gökmen, 2017’de leasing pazarının 58 milyar TL’lik -6,5 milyar dolar- büyüklüğe ulaştığını belirterek, yapılan işlerin yüzde 80’inin yatırım finansmanı olduğunu söyledi. Gökmen, otomotivden yan sanayine, tekstilden beyaz eşyaya, plastikten tarıma kadar her alanda leasing işlemin yapıldığını, hedeflerinin ise 6,5 milyar dolarlık pazarı 10 milyar dolara çıkarmak olduğunu ifade ederek, “Hükümetin açıkladığı ve açıklayacağı teşvikler sayesinde yatırımlar yapılacak, biz de pay çıkacak” dedi.

ADANA’DA YATIRIM FURYASI

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Türkiye’nin en modern borsa kompleksini açtıklarını, aynı anda 110 tüccarın işlem yapabildiğini belirterek, “Adana deyince hububat, mısır, pamuk akla geliyor ama son yıllarda narenciyede de atağa geçtik. Bu alanda ciddi çalışmalarımız var. Adana ticaret borsası sadece Adana’ya değil, Türk ekonomisine hizmet edebilecek noktaya geldi. Geçen yılki işlem hacmimiz 9,4 milyar lira ve 2023’teki hedefimiz 25 milyar lira” dedi.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, ekonominin yükselen bir trend içerisinde olduğunu belirterek, şunları söyledi: “KGF sayesinde geçen sene finansmana erişimde kolaylık sağlandı. Bu sene de o hızla devam ediyor. Yatırım için ortam müsait, bundan sonra da yatırımların devam etmesi lazım. Öyle zannediyoruz ki Adana’da önümüzdeki bir iki sene içerisinde bir yatırım furyası olacak ve buradan finans sektörü de payını alacak. İhracatı geliştirmek zorundayız. Bu yönde de çaba sarf ediyoruz.”

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Bekir Sütçü, Türkiye’de 320 tane OSB olduğunu ve Adana OSB’nin Türkiye’nin ilk 5’i arasında yer aldığını belirterek, “Adana’daki 2 milyar dolarlık ihracatın 1 milyar doları OSB’den yapılıyor. 16 milyon metrekarelik alan var, 1 milyon metrekare de yeni genişleme olacak. 500 sanayici faaliyet gösteriyor, çoğu da kendi alanlarında dünyanın en büyük firmaları” dedi.

KDV YASASINDA LEASİNG ATLANDI

Finansal Kurumlar Birliği Başkanvekili Ünal Gökmen, son dönemde finansman konusunda önemli yasal düzenlemeler yapıldığını, bunlardan birinin de döviz geliri olmayanların dövizle borçlanmasına getirilen sınırlama olduğunu belirterek, leasingin bu sınırlamadan muaf tutulduğunu söyledi. KDV ile ilgili torba yasada yapılan bir düzenleme ile iki yıl boyunca makine teçhizat alımlarında KDV’nin sıfırlandığına dikkat çeken Gökmen, şu açıklamaları yaptı: “Bu, yatırımların önünü açmak için yapılan ve bizim de desteklediğimiz bir düzenleme. Ancak leasing ile yapılan makine yatırımlarında yüzde 8 ya da yüzde 18 olan KDV, yüzde 1’e düşüyor. Yeni düzenleme ile makine teçhizat alımında KDV sıfırlandı, düzenlemede leasingle yapılan alımlar atlandığından bizimki yüzde 1’de kaldı. Leasingin de sıfır olması için Maliye Bakanlığına ilettik. Muhtemelen sorun çözülecek. Meclis’te görüşülen bir konu daha var; Ar-Ge yatırımlarına yönelik makine alımlarında leasingin sıfırlanması için. Bu düzenlemenin içine ekleyerek sorunu çözeceklerini ümit ediyoruz. Tüm makine teçhizat yatırımlarını teşvik ederken leasingi bu düzenlemeden ayrı tutmamak gerekir.”

İŞ LEASING’TEN SENDİKASYON KREDİSİ

İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, uluslararası finansal piyasalardan 2 yıl vadeli 30 milyon dolar ve 40 milyon euro olmak üzere toplam 80 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladıklarını söyledi. Karakılıç, sendikasyon kredisinin başta KOBİ’ler olmak üzere her ölçekten firmaların yatırımlarını desteklemek amacıyla kullandırılacaklarını belirterek, 2017’de şirketin konsolide aktif büyüklüğünün yüzde 24 artarak, 9.3 milyar TL’ye, konsolide özkaynakların da yüzde 17 artarak, 975 milyon TL’ye yükseldiğini açıkladı.

YAPI KREDİ’NİN LEASING ALACAĞI 10.8 MİLYAR TL

Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, 2017’yi, 10.8 milyar TL leasing alacağı ve yüzde 20.7 pazar payı ile kapattıklarını belirterek, şunları söyledi: “Sene içinde, toplam 3 bin 227 adet sözleşme imzalayıp, 4.1 milyar TL tutarında yeni işlem hacmi yarattık. Bir önceki yıla göre yüzde 33 oranında büyüme sağladık.”