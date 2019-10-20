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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.10.2019 - 23:18, Son Güncelleme:

Test tamam! İşte dikkat çeken detaylar

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Test tamam! İşte dikkat çeken detaylar

Avustralya nakliye şirketi Qantas, "dünyanın en uzun mesafeli ticari test uçuşunu" tamamladı.

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  • Dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferi başarıyla tamamlandı
  • Dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferi başarıyla tamamlandı
  • Dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferi başarıyla tamamlandı
  • Dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferi başarıyla tamamlandı
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BBC'nin haberine göre, "The Boeing 787-9" marka uçak, New York'tan Sidney'e 16 bin 200 kilometrelik bir mesafeyi aktarmasız 19 saat 16 dakikada katetti.

Kesintisiz uçuşların pilotları, görevlileri ve yolcuları nasıl etkilediğini inceleyen bir araştırmanın parçası olarak yapılan test uçuşu sırasında uçakta 49 kişi hazır bulundu.

Test tamam İşte dikkat çeken detaylar

Dünyanın en uzun mesafeli ticari test uçuşunda kalkış sırasında yolcular jet lagdan etkilenmemek için saatlerini Sidney'e göre ayarladı ve uçaktakilere kalkıştan 6 saat sonra uyumalarını kolaylaştırmak için yüksek karbonhidratlı yiyecekler verildi.

Şirket, gelecek ay Londra'dan Sidney'e aktarmasız uçuş yapılmasını planlanıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, testler olumlu sonuç vermesi halinde 2022 ya da 2023'ten itibaren düzenli seferlerin düzenlenmeye başlanacağı duyuruldu. 

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