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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.11.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Test işlemleri tamamlandı! Vatandaşlar başvuru için akın etti

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Test işlemleri tamamlandı! Vatandaşlar başvuru için akın etti

Zorlu arazi koşullarına rağmen Hakkari'ye ulaştırılan doğal gaz boru hattındaki test işlemlerinin tamamlanmasıyla dağıtım yapacak istasyona gaz dolumu gerçekleştirildi. Yıllardır özlemini çektikleri doğal gaza kavuşan kent sakinleri, evlerindeki tesisat işlerini tamamlayarak abonelik için başvurmaya başladı.

Hakkari'ye 3 bin rakımın üzerindeki dağlar ile zorlu arazilerden geçirilerek ulaştırılan boru hattındaki test çalışmalarının tamamlanmasıyla doğal gaz dağıtım istasyonlarına gaz dolumu başladı.

Test işlemleri tamamlandı Vatandaşlar başvuru için akın etti

BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonucu 3 yıl önce başlatılan boru hattı döşeme çalışmaları, başarılı operasyonların ardından PKK'lı teröristlerden temizlenen dağlar ve zorlu arazilerde yürütülen özverili çalışmalar sonucu tamamlandı. Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nden çok sayıda ekiple yürütülen yoğun çalışmaların ardından kente ulaştırılan 204 kilometrelik hattaki test işlemleri sona erdi.
Test işlemleri tamamlandı Vatandaşlar başvuru için akın etti
BOTAŞ görevlileri de Yeni Mahalle'deki doğal gaz dağıtım istasyonuna gaz dolum işlemi yaptı. Hat çekilen mahallelerdeki vatandaşlar doğal gaz tesisatı döşeyerek abonelik işlemlerine başladı. Şu ana kadar 20 kilometre hat çeken ve 2 bin eve dağıtım yapacak 500 sistem kutusu yerleştiren doğal gaz şirketinin birkaç gün içinde evlere gaz vermesi bekleniyor.
Test işlemleri tamamlandı Vatandaşlar başvuru için akın etti
"KENTİMİZ HAVA KİRLİLİĞİNDEN KURTULACAK"

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, AA muhabirine, kentin bu yıl doğal gaza kavuşmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bölgede yaşanan ağır kış şartları nedeniyle 5-6 ay boyunca yakılan kömürün hava kirliliğine neden olduğunu belirten Taş, şöyle konuştu:
"Kömürün çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri doğal gazın kullanılmasıyla ortadan kalkacaktır. Doğal gazın halkımıza ekonomik anlamda sağlayacağı faydanın yanında hava kirliliğini de azaltacak olması memnuniyetle karşılanıyor. Bu yıl kentin bir bölümünde kullanılacak doğal gazın kentin tamamına verilmesi için çalışmalar devam edecek. Hakkari'mizin doğal gaza kavuşmasında emeği geçen başta hükümet ve devlet yetkililerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederiz."

Test işlemleri tamamlandı Vatandaşlar başvuru için akın etti
"ÇOK YOĞUN TALEP VAR"

Kentte doğal gaz dönüşüm ve iç tesisat işleri yapan esnaflardan Ayaz Bayer ise kısa süre içinde kentte doğal gaz kullanımının başlayacağını belirtti. 4 ekiple evlerde doğal gaz dönüşümü yaptıklarını aktaran Bayer, "Doğal gaz kullanıldıktan sonra vatandaşlar yüzde 40-50 tasarruf imkanına kavuşacak. Çok yoğun talep var. Elimizden geldiğince vatandaşlara yardımcı oluyoruz." dedi.

Esnaf İbrahim Aşan da gaz dolum işleminin yapılmasını sevinçle karşıladıklarını dile getirerek, "Özellikle esnafın işine yarar. Hem odun hem de kömür derdinden kurtulacağız. Doğal gaz daha ucuz. Ekonomik açıdan büyük katkısı olacak. Hava kirliliğinden de kurtulacağız." diye konuştu. Abonelik işlemlerini yapan vatandaşlar, doğal gazın gelmesiyle odun kömür derdinden kurtulacaklarını, daha tasarruflu ısınma imkanına kavuşacaklarını dile getirdi. 

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