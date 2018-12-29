Tesla’ya ABD’de kamyonet protestosu
Elektrikli araç markası Tesla, ABD’de ilginç bir eylemle karşı karşıya kaldı.
ABD’nin ikonik araç modeli olan büyük motor hacimli kamyonetlerin (pick-up) sahipleri, elektrikli Tesla’ların hızlı şarj noktaları olan ‘SuperCharger’ların önünü kapatmaya başladı. Araçlarının şarjı azalan Tesla sahipleri, SuperCharger noktalarının önüne park edilmiş kamyonetlerini görünce şaşkınlıklarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. İçten motorlu araçların şarj noktalarını kapatması anlamına gelen ‘ICEing’ adını verilen eylemin sebebi ise Tesla’nın patronu çılgın iş insanı Elon Musk’ın elektrikli bir kamyonet yapacaklarını açıklaması oldu. ICEing protestosunu yapanlar, büyük motor hacimli kamyonetlerin Amerikan kültürünü yansıttığını ve Tesla’nın elektrikli kamyonetle bu kültüre zarar vereceğini savundu.
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