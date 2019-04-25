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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.04.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Tesla’dan 702 milyon dolar zarar

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Tesla’dan 702 milyon dolar zarar

ELON Musk’ın başında olduğu Tesla, 2019 yılının ilk çeyreği için 702 milyon dolar zarar açıkladı. Tesla’nın 2018’in aynı dönemine göre gelirleri yüzde 37 oranında azaldı. Şirketin büyük bir zarar tablosuyla karşı karşıya olduğu biliniyordu ancak zararın boyutunun 700 milyon doları aşacağı tahmin edilmemişti.

Tesla’nın gelirlerindeki bu sert düşüşün en önemli nedenlerinden biri, şirketin müşterilerine uyguladığı 7 bin 500 dolarlık vergi indirimini yarı yarıya düşürmesi oldu. Şirket, satışlara olan etkiyi azaltmak adına otomobil fiyatlarında 2 bin dolar indirime gitmişti. Tesla’nın patronu Elon Musk ise bu olumsuz tablonun aksine gelecek dönemlerde beklentilerinin daha yüksek olduğunu, tablonun böyle kalmayacağını kaydetti.

Tesla, Mart ayı sonuna kadar 63 bin araç sattı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 daha düşük.

 

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