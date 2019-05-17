Tesla hisseleri son iki yılın en düşük düzeyinde

Electrek'te yer alan habere göre çalışanlarına gönderdiği bir e-mailde Musk, Tesla'nın finansal olarak istikrara sahip olması ve dünyanın çevresel olarak daha istikrarlı bir yer haline gelebilmesi için yek yolun harekete geçmek olduğunu söyledi.

Musk, Tesla'da ne kadar küçük olduğu önemsenmeden bütün harcamaların incelenmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekti ve parçalar, maaşlar, seyahat giderleri ve kira dahil olmak üzere şirketin bütün ödemeleri gözden geçirebileceği yeni bir girişim başlatacağını duyurdu ve ekledi:

Bu oldukça zor, fakat Tesla'yı yeniden finansal olarak istikrarlı bir hale getirmek ve dünyayı çevresel olarak daha istikrarlı yapma hedefimize ulaşmamız için tek yol.

Söz konusu gelişmenin yanında şirketin hisselerindeki düşüşte ayrıca, Mart ayında Florida'da Tesla aracında gerçekleşen ölümcül kazada, aracın oto pilot sisteminin kazadan saniyeler önce otomatik olarak aktive olduğu haberleri de etkili oldu.

Oto pilot özelliğinin güvenli olduğu yönündeki açıklamasını yineleyen Tesla’ya göre, dikkatli ve her an kontrolü yeniden eline almaya hazır olan sürücülerin kullandığı zaman oto pilot özelliğinin güvenli ve oto pilotun destek olduğu sürücülerin, herhangi bir yardım almayan sürücülere göre daha güvendeler.

Gelişmelerin ardından 219.37 dolarla son iki yılın en düşük düzeyini gören Tesla hisseleri, TSİ 16:38'de yüzde 3.25 düşüşle 220.87 dolardaydı.