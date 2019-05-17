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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
17.05.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Tesla hisseleri son iki yılın en düşük düzeyinde

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Tesla hisseleri son iki yılın en düşük düzeyinde

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin CEO'su Elon Musk'ın zorlu maliyet tasarrufu girişimi başlatılacağını duyurmasının ardından, yüzde 3.0'ün üzerinde düştü ve Ocak 2017'den bu yana görülmeyen düzeyleri gördü.

Electrek'te yer alan habere göre çalışanlarına gönderdiği bir e-mailde Musk, Tesla'nın finansal olarak istikrara sahip olması ve dünyanın çevresel olarak daha istikrarlı bir yer haline gelebilmesi için yek yolun harekete geçmek olduğunu söyledi.

Musk, Tesla'da ne kadar küçük olduğu önemsenmeden bütün harcamaların incelenmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekti ve parçalar, maaşlar, seyahat giderleri ve kira dahil olmak üzere şirketin bütün ödemeleri gözden geçirebileceği yeni bir girişim başlatacağını duyurdu ve ekledi:

Bu oldukça zor, fakat Tesla'yı yeniden finansal olarak istikrarlı bir hale getirmek ve dünyayı çevresel olarak daha istikrarlı yapma hedefimize ulaşmamız için tek yol.

Söz konusu gelişmenin yanında şirketin hisselerindeki düşüşte ayrıca, Mart ayında Florida'da Tesla aracında gerçekleşen ölümcül kazada, aracın oto pilot sisteminin kazadan saniyeler önce otomatik olarak aktive olduğu haberleri de etkili oldu.

Oto pilot özelliğinin güvenli olduğu yönündeki açıklamasını yineleyen Tesla’ya göre, dikkatli ve her an kontrolü yeniden eline almaya hazır olan sürücülerin kullandığı zaman oto pilot özelliğinin güvenli ve oto pilotun destek olduğu sürücülerin, herhangi bir yardım almayan sürücülere göre daha güvendeler.

Gelişmelerin ardından 219.37 dolarla son iki yılın en düşük düzeyini gören Tesla hisseleri, TSİ 16:38'de yüzde 3.25 düşüşle 220.87 dolardaydı.

 

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